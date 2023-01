Mikäli Raumalla haluaa nostaa keskustelua kaupunkisuunnittelusta ja rakentamisesta, aineksia tarjoavat miltei takuuvarmasti kaupunkikeskustan ja ranta-alueiden rakentaminen. Merikaupungissa käämit ja tunteet lämpiävät näistä äkkiä.

Esimerkistä käy kaupunginhallituksen puheenjohtajan Kalle Leppikorven (sd.) haastattelussaan (Länsi-Suomi) esittämä idea Otanlahden perukan täyttämisestä rantaelämän lisäalueeksi. Sen saattoi heti nähdä, että sananvaihto puolesta ja vastaan tästä tulee.

Otanlahti on Rauman paraatipaikka ja suunnilleen minikoossa se, mitä Yyteri on Porissa. Erona mittakaavan lisäksi on ranta-alueen käyttökelpoisuus. Otanlahti on ympäristöltään kunnossa, mutta merkittävän aikaa kesäkaudesta umpiperäinen lahti on levän ja lietteen kuormittama.

Ajanvietteenä on ison osan kesästä saaristomaiseman katselu rannalla löhöillen. Tämäkin huvi on viime vuosina rajoittunut valkoposkihanhien jätösten koristaessa rantahietikkoa.

Turistipariskunta jostain ulkomailta kuvasi heinäkuussa 2022 Otanlahden valkoposkihanhia.

Jotain siis tarttis tehdä, sillä Otanlahti on keskeisellä paikalla Poroholman lomakeskuksen ja Fåfänganniemen välissä. Alue on merkittävä osa Rauman kaupunkialueen vapaasti yleisön käytettävissä olevista merenranta-alueista.

Ne ovat vähissä ja tiedettävä erikseen etsiä. Pääosa on menneinä aikoina osoitettu teollisuuden ja sataman käyttöön sekä mökki- ja asuntorakentamiselle. Vapaa-ajalle ja matkailun kehittämiselle on jäänyt tilaa varsin vähän.

Vaan pitäisikö sitä tehdä lisää veronmaksajien kustannuksella täyttämällä umpiperäistä lahtea ja mitä sitten siitä eteenpäin? Onko tiedossa jotain toimintaa ja hulimaata, joita nykyajan ihmiset tuntuvat kaipaavan kovin paljon vapaa-aikaansa. Luonto sellaisenaan ei näytä riittävän.

Veneretkillä Rauman lähisaarille sen voi havaita. Vanhat perinteiset telttaleiri- ja nuotiopaikat ovat kasvamassa umpeen. Eräs tuttavamies totesi, että kyllä sinne nuorta polvea tulee, kunhan saareen saadaan hampurilaisravintola.

Yhä enemmän oletuksena näyttää olevan, että veronmaksajien pitäisi olla investoijana selkeästi kaupallisen ja yritystoiminnan reviirille kuuluville perusrakenteille. Se on kätevä tapa siirtää riskiä pois itseltään.

Riskitön ei ole Otanlahden täyttäminenkään, sillä laajennettu ja etäämmäs työnnetty ranta on edelleen saman Selkämeren äärellä. Ravinnekuormituksen ja lämpenevän ilmaston seurauksena levät kukkivat valitettavasti yhä laajemmin rannikkoalueella.

Jos rantahuveihin tarvitaan lisää aluetta, voisiko katsoa mantereen suuntaankin. Otanlahden naapurina on yleisurheilukenttä, joka on kesäaikaan enimmän osan aikaa autiona.

Tarvitaanko ympyräradan juoksemiseen ja keihäänheittoon merenrantamaisemaa? Samaan aikaan Poroholman lomakeskus on täpötäynnä ja ajoittain matkavaunuja on parkkeerattuna uimarannan muutenkin ahtaalle pysäköintialueelle.

