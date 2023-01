Hintavertailu Kankaanpään ja kasvukeskusten välillä loksauttaa leuat auki. Ostajan kannalta tilanne on otollinen, etenkin jos suunnitelma on muuttaa kasvukeskuksista Satakuntaan, kirjoittaa JP Mikola.

Asuntoilmoituksia on kiinnostava lukea.

Niihin voi halutessaan uppoutua, vaikkei edes miettisi muuttamista. Sijoilleen asettuneenkin on avartava tutustua eri paikkakuntien tarjontaan ja etenkin hintatasoon.

Vaihtelu eri puolilla maata on valtavaa.

Verkko on tehnyt mahdolliseksi tutustua valtavaan määrään myynnissä olevia asuntoja ilman, että kenkiään tarvitsee kastella yhdelläkään loskaisella pihalla.

Toista oli takavuosina. Lapsille piti järjestää hoitaja, matka-aikataulu piti laatia minuutilleen, jotta vieraalla paikkakunnalla ehti käydä tutustumassa edes neljään–viiteen kohteeseen. Joskus oli tyytyminen pariin–kolmeen asuntonäyttöön yhtenä päivänä.

Satakunnan Kansa kertoi joulun aikaan porilaisesta laitakaupungin 89 neliön rivitaloasunnosta, joka oli vastikään remontoitu ja maksoi 44 000 euroa. Kankaanpään Honkajoella sijaitsevan 45 neliömetrin vuosimallin 1987 rivitaloyksiön hintaa on hiljattain laskettu 25 000 eurosta 21 500 euroon

Sillä rahalla saa katollisen parkkipaikan jostakin kehäkolmosen kupeesta. Tai ehkei sitäkään.

Hain verrokkeja Helsingistä, kehnolla tuloksella. Löysin kaksi 18 neliön ”suloista pikkukotia”, joiden hinnat olivat sijainnista riippuen 137 000 ja 209 000 euroa. Pikkurahalla irtoavista perheasunnoista saa pääkaupungissa vain haaveilla tai ainakin joutuu pulittamaan itsensä kipeäksi.

Hintavertailu Kankaanpäähän loksauttaa leuat auki. Ostajan kannalta tilanne on otollinen, etenkin jos suunnitelma on muuttaa kasvukeskuksista Satakuntaan.

Ikävä kyllä, sellaisia suunnitelmia on nykyään yhä harvemmilla. Perinteisesti asetelma on sellainen, että jos on töitä, niin on myös ihmisiä, jotka tarvitsevat asuntoja. Nyt työpaikkojen ja asuntojen pyhä kytkös on katkennut.

Muualta Pohjois-Satakuntaan muuttavat työikäiset perheet loistavat kiinteistövälittäjien mukaan poissaolollaan. Paluumuuttajiakaan ei ole jonoksi asti.

Vertailemisen helppous voisi olla Pohjois-Satakunnan kaltaisille siedettävän hintaisten asuntojen alueelle iso mahdollisuus. Etsikkoaika on nyt, kun korkotaso on nousussa ja asuntovelallisten elinkustannukset kasvaneet.

Jos muuttoliikkeen suunta ei käänny näillä nykyisilläkään edullisilla asuntojen hinnoilla ja nousevalla korkotasolla kohti Pohjois-Satakuntaa, niin johtopäätös on selvä: muuttotappion kierre ei katkea enää milloinkaan.

Kirjoittaja on Kankaanpään Seudun ja Merikarvia-lehden päätoimittaja.