Kevät on monelle nuorelle jännittävää aikaa. Onhan kyseessä opintoihin hakemisen sesonki. Opintoihin hakeminen ei ole helppo prosessi. Mikä olisi kiinnostava ala? Minkälaiset olisivat alan työllistymismahdollisuudet? Millaiset ovat opiskelupaikan pääsyvaatimukset?

Pääosin ongelma on kuitenkin positiivinen. Osaavasta koulutetusta työvoimasta on pulaa ja alueella on paljon laadukasta hyviin ammatteihin valmistavaa koulutusta. Sisäänpääsy ei toki ole helppoa, mutta moneen koulutuspaikkaan pääsyvaatimukset ovat kuitenkin melko kohtuulliset.

Onhan koulutuksen tarjoajia alueella muitakin, mutta korkeakoulutusta tarjoavat keihäänkärjet ovat Samk ja Porin yliopistokeskus.

Samk tarjoaa ympäri maakuntaa opetusta. Samkista valmistuu vuosittain yli 900 perustutkintoa ja yli 150 ylempää tutkintoa. Samkin erityinen vahvuus on laaja-alaisuudessa. Koulutusta tarjotaan tekniikan, liiketalouden ja matkailun, sosiaali- ja terveysalan sekä merenkulun ja logistiikan alueilta.

Kaikilla näillä alueilla työllisyysnäkymät ovat hyvät. Samkissa on lisäksi opiskelijoiden arvioiden perusteella Suomen paras ammattikorkeakoulutus. Ja Samk on ammattikorkeakouluista kärkipäässä opintojen jälkeisen työllistymisen suhteen.

Viime aikoina Samk on myös aloittanut yhteistyön tekniikan alalla Vaasan yliopiston kanssa. Tämän yhteistyön seurauksena on mahdollisuus saavuttaa Samkin opintojen kautta diplomi-insinöörin tutkinto.

Vaikka Samk on alueen kouluttajana merkityksellinen ja onnistunut, onhan varsinainen yliopistollinen koulutus alueella tärkeää. Viime aikoina on puhuttu paljon oman yliopiston tarpeesta. Varmasti oma yliopisto olisi hyvä asia. Tällä hetkelläkin Satakunnassa on kuitenkin tarjolla jo yliopisto-opintoja samalla laajuudella kuin pienehkö yliopisto kykenisi opintoja tarjoamaan.

Porin yliopistokeskuksen ylioppilaspohjaiset koulutusalat ovat kaupallinen, teknillinen ja humanistinen ala sekä lisäksi Raumalla on tarjolla opettajankoulutukseen valmistavia kasvatustieteellisiä opintoja. Yliopistokeskuksen koulutus on vakiintunutta ja laatu tunnustettua. Suosituimpiin ohjelmiin hakijoita on reilusti yli kymmenkertainen määrä aloituspaikkoihin verrattuna.

En halua sanoa, ettei muualle voisi lähteä opiskelemaan, mutta kovasti myös suosittelisin alueen nuorille oman alueen korkeakoulutusta. Toinen neuvo olisi se, että vaikka omien mieltymysten kuuntelu on tärkeää, kannattaa erityisesti suosia sellaisia opintoja, joissa työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Opiskelujen ensisijainen tavoite on kehittää osaamista ja antaa valmiuksia työelämää varten. Opiskeluaika on kuitenkin myös tärkeä osa elämää. Kaikkien käymieni keskustelujen perusteella opiskeluaika Porissa ja Raumalla on hyvää. Kyseessä ovat ihmisen kokoiset kaupungit, kustannustaso kohtuullinen, kampukset ovat kompakteja ja nykyaikaisia sekä opiskelijaelämä viihtyisää.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa.