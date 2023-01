Nukkuisin mielelläni vaikka kuinka paljon. Kroppani on tästä eri mieltä. Jokainen yö on arvoitus.

”Nukkuminen on maailman helpoin ja turvallisin tapa laihduttaa,” sanoo unilääkäri Henri Tuomilehto (HS 12.1.)

”Ihanko totta”, tuumasin väitteestä ärsyyntyneenä, yösyöppönä uniongelmaisena.

Uniongelmani alkoivat laajemmassa mittakaavassa jälkikasvun syntymän jälkeen. Huonosti nukkuva tytär piti äidin koiran unessa vuoden ajan. Tämä jäi päälle, onneksi aaltoillen. Mutta mitä enemmän ikää on tullut sitä vaikeammaksi nukkuminen on tullut.

Selkeä käänne huonompaan tapahtui vaihdevuosien alkaessa. Masennuslääke paransi tilannetta jonkin verran, mutta vaikutus hiipui.

Kokeilin nukahtamislääkkeitä. Ne ovat paikassaan, lyhytaikaisessa käytössä joskus todella tarpeellisia. Pitkäaikaisempi käyttö voi tuoda ongelmia. Itselleni ne aiheuttivat muun muassa iltapäiväisiä väsymyskohtauksia ja aamupäänsärkyjä. Luovuin lääkkeistä.

Kahvia en ole juonut vuosiin kuin vain aamuisin. Sen kokonaan poisjättäminenkään ei helpottanut tilannetta. Makuuhuoneeni on jo vuosia ollut viileä, petivaatteet ovat kunnossa ja perhe ei metelöi.

Silti ongelmat jatkuivat.

Viime vuoden elokuussa päätin luopua alkoholista kokonaan. Huomasin sen vaikuttavan pienempinäkin määrinä unen laatuun. Lisäksi alkoholin kulutukseni oli ikään nähden muutenkin liian runsasta.

Samaan aikaan aloitin painonpudotuksen.

Parin viikon kuluttua nukuin oman mittapuuni mukaan kuin lapsi. Olin äärimmäisen energinen, hyvinvoiva ja onnellinen.

Unionnea kesti muutaman viikon. Sitten ongelmat alkoivat taas nostaa päätään. Olin ymmälläni. Kaikki oli elämässä hyvässä tasapainossa, silti unet karkasivat.

Onneksi ongelma oli muuttanut muotoaan. Aamuyön heräilyt rasittivat jälleen, mutta nukahtaminen oli helpompaa. Ensimmäistä sietää paremmin kuin jälkimmäistä.

Sama homma jatkuu edelleen. Useamman kerran viikossa herään aamukolmen ja neljän välillä, uni tulee uudelleen tunnin tai kahden kuluttua.

Siinä ajassa kuluu yksi tai useampi jakso vanhoja komediasarjoja. Tämä on itselleni parhaaksi havaittu unilääke päätelaitteen väitetystä valosaasteesta huolimatta. Tarvitsen visuaalisen stimulaation, jotta aivot eivät lähde laukalle murehtimaan turhia asioita.

OLEN KATEELLINEN hyväunisille. Niille, jotka nukkuvat, kun pitää nukkua. Heidän ei tarvitse panostaa nukkumiseen tai varjella erikseen untaan.

Nukkuminen on kaikin puolin terveellistä. Jokainen meistä tietää, millainen olo on hyvin nukutun yön jälkeen. Hyvällä unella on myös pitkäaikaisia terveysvaikutuksia.

Oman tilanteeni olen hyväksynyt. Huonojen unien kanssa on elettävä, tilanne voisi olla vielä paljon pahempi.

Kirjoittaja yrittää taas toiveikkaana pudottaa painoaan.