On se vaan kamala ilmiö tämä ”vihreä siirtymä”. Tarinan mukaan ”Euroopan kunnianhimoisin ilmastopolitiikka”, ”ilmastokiihko”, ”viherhumppa” ja ”ilmastoposeeraus” vievät Suomeen perikatoon. Saman tarinan mukaan vihreä siirtymä saa työpaikat katoamaan muihin maihin, lisää yritysten kustannuksia, nostaa kansalaisten sähkölaskut pilviin ja sitä rataa.

Väärin, väärin ja väärin.

Todellisuus on muuta kuin löysä energiapopulismi. Itse asiassa tilastot osoittavat, että Suomesta on tulossa sähköenergiaomavarainen maa. Vihreää sähköä tuotetaan ennätyksellisen paljon, ja se on entistä puhtaampaa. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetti kaksinkertaistuu lähivuosina. Tuulivoima-alasta on tullut kuin varkain yksi eniten investointieuroja tuovista teollisuusaloista Suomessa.

Väärinkäsitysten välttämiseksi vihreydellä ei ole tässä yhteydessä mitään tekemistä poliittisen aatteen kanssa. Kyse on kasvuun liittyvistä teknologisista muutoksista, jossa siirrytään fossiilisista energialähteistä päästöttömän energian käyttöön, kuten tuuli-, vesi-, aurinko- tai ydinvoimaan.

Suomen etu on olla uusissa teknologioissa edelläkävijä. Kannustava esimerkki oikealla tiellä olemisesta tuli viime viikolla, kun kerrottiin Inkooseen suunnitteilla olevasta neljän miljardin investoinnista ja 1 200 uudesta työpaikasta. Ja kyllä: taustalla on paljon hypetystä, eikä investoinnille ole vielä rahoitusta.

Mutta toteutuu investointi tai ei, sijaintipaikkaan liittyvät perustelut ovat kiinnostavat. Suomi koetaan sijoittajan silmin ihanteellisena paikkana, koska täällä on kunnianhimoinen vähähiilisyystavoite, vihreää teollisuutta tukeva toimintaympäristö, vakaat ja ennustettavat olosuhteet, fossiilivapaata energiaa ja korkeasti koulutettua työvoimaa.

Rannikko-Suomeen on tulossa paljon vihreään siirtymään liittyviä investointeja. Ehkä on syytä jo puhua teollisuuden renessanssista? ”Vihreät tehtaat seuraavat vihreää energiaa, joissa Suomi on erittäin kilpailukykyinen”, kuten Risto Murto on todennut.

Porin seudulla on tässä kilpailussa hyvät pelimerkit. Alueen sijaintiympäristö on kiinnostava ja kilpailukykyinen. Nauhamaisella teollisuuskäytävällä Tahkoluodosta Kokemäelle ja merialueella on tullut tai tulossa määrittelystä riippuen jopa 2–4 miljardin euron investoinnit. Yhteinen nimittäjä on päästöttömään energiaan liittyvät ratkaisut.

On hyvä muistaa, ettei vastaavaa investointiaaltoa ole tapahtunut vuosikymmeniin. Ja mikä parasta: teollisten investointien paluu luo ympärille muita myönteisiä kerrannaisvaikutuksia.

Timo Aro

Kirjoittaja on alue- ja väestönkehityksen asiantuntija ja valtiotieteen tohtori sekä Porin kaupunginvaltuutettu (vihr, sit).