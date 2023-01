Miksi epäillyn nimeä ei julkaista SK:ssa vaikka se on hyvin löydettävissä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilta?

Porin Pormestarinluodossa uudenvuodenpäivänä paljastunut epäilty murha aloitti kovan kuhinan verkossa.

Samaan aikaan, kun poliisi etsi epäiltyä, verkossa oli menossa toisenlainen jahti. Keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa arvuuteltiin epäillyn nimeä ja taustoja.

Satakunnan Kansa uutisoi tiistaina keskipäivällä, että murhasta epäillään keski-ikäistä miestä, joka on työskennellyt yrittäjänä, mutta sittemmin toisella alalla työntekijänä.

Verkossa jahti jatkui ja tekijäksi epäiltiin useampia henkilöitä, joten mukana oli myös tapahtumiin täysin syyttömiä ihmisiä.

Ilta-Sanomat uutisoi myöhään tiistai-iltana epäillystä oikeastaan kaiken muun paitsi nimen. Uutisen avulla oikean murhaepäillyn nimi selvisi nopeasti.

Kuka tahansa saa nyt halutessaan selville murhasta epäillyn nimen. Riittää, kun katsoo verkosta oikeasta paikasta.

Henkilötietojen lisäksi tarjolla on vielä erilaisia spekulaatioita motiivista, huhupuheita ja ideologissävytteisiä salaliittoteorioita.

Hyvin vastaava jahti käytiin verkossa myös hieman aiemmin, kun ennen joulua Helsingin Ullanlinnassa paljastui henkirikos.

Tässäkään tapauksessa verkkokeskustelijoilta ei mennyt kauaa, kun epäillyksi haarukoitiin uhrin puoliso, joka on työskennellyt psykiatrina.

Samalla epäillystä ja uhrista levisi sosiaalisessa mediassa julkaistuja kuvia esimerkiksi juhlatunnelmista. Tapahtuneen valossa kuvien levittäminen oli hyvin irvokasta.

Iltalehti on julkaissut Ullanlinnan surmasta epäillyn nimen ja perustellut sitä yhteiskunnallisesti merkittävällä ammatilla. IL:n mukaan nimen julkaisulla on epäillyn psykiatrin potilaiden kannalta suuri merkitys.

Perustelut ovat kyseenalaisia ja jopa hataria.

Rivipsykiatri ei ole ammatiltaan yhteiskunnallisesti merkittävä, eikä epäilyllä perhesurmalla ole mitään yhteyttä psykiatrin potilaisiin.

Poliisi etsi Pormestarinluodon surmasta epäiltyä Porin Linnansillan läheisyydessä. Epäillyn ruumis löytyi tiistai-iltana.

Satakunnan Kansa ei ole julkaissut Pormestarinluodon murhasta epäillyn nimeä. Miksi ei?

Suomalaisen journalismin vakiintuneisiin käytäntöihin on kuulunut pitkään, että rikoksista epäillyn nimi kerrotaan vasta tuomion antamisen jälkeen. Tuomioon asti epäiltyä on kohdeltava lähtökohtaisesti syyttömänä, vaikka syyllisyys vaikuttaisi selvältä kuten on Pormestarinluodon ja Ullanlinnan tapauksissa.

Perusteltuja poikkeuksiakin on.

Epäillyn nimi voidaan julkaista, jos epäilty on esimerkiksi yhteiskunnallinen päättäjä tai uutisointi nimettömänä asettaisi epäilyksen alaiseksi syyttömiä ihmisiä.

Ylipäätään rikosuutisoinnissa laitetaan iso painoarvo myös uhrin ja omaisten hienovaraiselle kohtelulle. Uutisointi ei voi lisätä tarpeettomasti omaisten tuskaa.

Pormestarinluodon murha on kaikin puolin traaginen tapahtuma, mutta pitää muistaa, että niin surmatulla kuin surmaajallakin on omaisia.

Henkirikoksissa myös omaiset ovat uhreja. He ovat myös asianomistajia oikeudessa, jos ja kun sinne päädytään.

SK:n rikosuutisoinnissa tehdään ratkaisuja tietojen julkaisusta usein ensisijaisesti sillä perusteella, että arkaluontoisen rikoksen uhria ei tunnistettaisi.

Tämä linjaus pätee myös Pormestarinluodon epäillyssä murhatapauksessa.

Epäillyn nimen julkaisu voi mennä myös karmealla tavalla väärin. Postinjakaja surmattiin viime marraskuussa Vantaalla ja Ilta-Sanomat julkaisi poikkeuksellisesti poliisin vangitseman epäillyn nimen.

Poliisin tutkinnassa kävi ilmi, että epäillyllä ei ollut mitään tekemistä surman kanssa.

Keskustelupalstojen taso on kauniisti sanottuna värikäs, mutta toisaalta se osoittaa eräänlaisen joukkoälyn tai ainakin joukkovoiman vahvuuden. Tiedot kaivetaan esiin.

Avoimilla foorumeilla sananvapaus toteutuu raadollisimmillaan, mutta vastuuta tai kanssaihmisten kunnioitusta ei ole nimeksikään.

Perinteisen median vahvuus on tarkistetussa tiedossa ja vastuullisessa toiminnassa. Siksi rikoksista epäiltyjen nimien julkaisu pitää olla harvinainen ja erittäin hyvin perusteltu poikkeus, ei yleistyvä käytäntö.

Kirjoittaja on vastaava päätoimittaja.