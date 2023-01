Juha Ståhle pohtii kolumnissaan tulevien eduskuntavaalien asetelmia.

Pieleen on mennyt, jos tasa-arvo on sitä, että naiset sinnittelevät ylipitkiä ja miehet alimittaisia matkoja, jotta he hiihtäisivät kisoissa yhtä pitkästi. Tämä epäkohta pitää heti joko ennallistaa tai panna molemmat sukupuolet suksimaan samaan sarjaan.

Ennallistamisen perään saattavat huutaa myös keskustalaiset. Puolueen kannatus ei näytä saavuttavan tukevaa pohjaa, jolta voisi ponnistaa. Gallup toisensa perään on ollut maalaisliiton perillisille karmea. Porukan strategia näyttää menneen samalla tavalla metsään kuin hallitukseen lähtö vuoden 2019 vaalien jälkeen. Puolue on halunnut nostaa framille riidankylvämisensä, vaikka sillanrakentajana se olisi voinut menestyä näinä kamalina aikoina paremmin.

Perustavaa laatua olevan virheen keskusta teki kuitenkin jo viime eduskuntavaalien jälkeen. Hallitukseen ei olisi pitänyt singahtaa paikkailemaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen mokia. Olisi täytynyt olla malttia vetäytyä oppositioon rakentamaan ehompaa huomista samaan tapaan kuin vuoden 2011 vaalitappion jälkeen. Keskusta väläytti vuosina 2011–15 osaamistaan, mikä johti vaalivoittoon ja pääministeripuolueeksi.

Toivoa saarikkolaisilla vielä on. Kevään eduskuntavaalit ovat ohi vasta kolmen kuukauden kuluttua, joten voihan puolue täräyttää veretseisauttavan ihmeen. Mitään merkkejä ei siitä kylläkään ole, mutta kampanjat eivät ole kunnolla alkaneet. Onko puolueella takataskussa joku menestysjippo? Keskustalla oli ennen vanhaan maan kovin kenttäkoneisto. Nyt nähdään, onko sitä enää.

Ennusteiden perusteella vaalit on jo taputeltu. Kokoomus voittaa, kakkoseksi tulee joko SDP tai perussuomalaiset, vihreät ja keskusta mittelevät nelospaikasta, ja sen jälkeen tulevat ne muut. Harry Harkimon liikkeen suurin saavutus on myös tulevien vaalien jälkeen kokoomuksen kannatuksen taannoinen järsiminen.

Noin selvää ei kaikki onneksi ole. Kokoomus voi sössiä, jos puheenjohtaja Petteri Orpo jatkaa möläytyksiään tai ryhtyy tuppisuuksi. Demarit voivat sentään luottaa puheenjohtajansa Sanna Marinin somenäkyvyyteen, joka pelastaa paljon. Persujen on raahattava Jussi Halla-aho kärkeen, jos Välimeren maista ei tule kampanjaan EU-täkyjä.

Miten käy Satakunnan vaalipiirissä? Roknoosi kertoo, että demarit menettävät kolmannen kansanedustajan paikkansa kokoomukselle, jos tuhlaajatytön paluun tekevä Laura Huhtasaari ei siivitä persuja vimmaiseen vauhtiin. Lisää nostetta saanut Eeva Kalli turvaa keskustalle edelleen sen yhden paikan. Vasemmistoliitto ei menetä ainoataan, jos Raisa Ranta kampanjoi tällä kerralla koko maakunnassa ja jos Jari Myllykoskea äänestäneet duunarit eivät pyllistä puolueelle.

Jos kansanedustaja Matias Marttisesta (kok.) ei tule vaalipiirin ääniharavaa, siinä tapauksessa ministeri Krista Kiuru (sd.) on mennyt oikealta ohi, Laura Huhtasaaren selänkääntö Satakunnalle unohdettu ja Eeva Kallin syväkyntö onnistunut.

Viihdyttävintä on silti seurata persujen kansanedustajien jäsentenvälistä. Tarjoaako Petri Huru hernesopassaan lisää lihaa vai vaihtaako tofuun? Entä mitä tekee Jari Koskela? Riittääkö enää kaksi vaalimakkaraa per suu? Onko tuupattava kolme, tai jopa enemmän?

Kirjoittaja on entinen politiikan toimittaja.