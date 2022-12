Sähköisen joulusaunan jälkeen – sähkömarkkina on niin rikki, että normaalit markkinatalouden säännöt eivät toimi

Kun poliitikko lupaa kansalaiselle rahaa, hän tekee sen kansalaisen omalla rahalla – nykyisin velaksi.

Pääministerimme Sanna Marin (sd.) viime viikon A-studiossa sähkökriisistä: ”Valmistelua on tehty pitkin syksyä.” Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston johtaja Riku Huttunen samassa lähetyksessä viisi minuuttia myöhemmin: ”Toimeksianto tuli viikko sitten.”

Energiakriisin ei pitänyt yllättää ketään. Toimintakykyinen hallitus olisi varautunut sähkön puutteeseen ja hintojen räjähdykseen ajoissa. Hosumalla tulee vain esimerkiksi lupauksia vappusatasista (sd.).

Hintasääntely ei yleensä johda mihinkään hyvään. Sähkömarkkina on kuitenkin niin rikki, että normaalit markkinatalouden säännöt eivät toimi. Hinta määräytyy korkeimman tuotantokustannuksen mukaan myös niille sähköntuottajille, jotka tekevät sähköä halvalla.

Samaan aikaan, kun tuotantokustannus Suomessa on keskimäärin 16 senttiä kilowatilta, kuluttajalle myydään sähköä ”markkinahintaan” 55 senttiä kilowatilta. Sähköyhtiöt ja bonuksia odottavat johtajat kiittävät.

Pitäisikin puhua voiton sääntelystä. Markkinoille tuotettavalle sähkölle tulisi säätää voittokatto ottaen huomioon kaikki tuotantokapasiteetti. Tuottajat voisivat yhä tehdä investointeja, kunhan tekevät sen halvimpiin tuotantomuotoihin.

Helsingin Energia Helen otti käyttöön mallin, jossa kulutuspiikkien aikaan hinta on kovempi ja päinvastoin. Markkinamalli, mutta ei niin vaikea kuin pörssisähkön kanssa pelaaminen. Oomi lähti talkoisiin alentamalla hintoja tasaisesti. Variaatioita on lukuisia.

Suomessa on investoitu yli 700 miljoonaa euroa, kun vanhat sähkömittarit on korvattu älykkäillä. Näitä mittareita hyödyntämällä sähköpiikkejä voitaisiin säätää ilman uhkakuvana olevia sähkökatkoja ja hintahuippuja. Toimintakykyinen hallitus olisi tämän jo tehnyt. Teknologia on asennettu.

Euroopassa 20 maassa on käytössä jonkinlainen sähkön hintakatto. Myös Suomessa pitäisi olla. Valtio on se, joka ottaa iskun vastaan, mutta turha unohtaa, että jokaisen valtion tuen maksamme me veronmaksajat. Kun poliitikko lupaa sinulle rahaa, hän tekee sen sinun omalla rahalla - nykyisin velalla, jonka sinä tai lapsesi maksaa.

Sähkölaskusta selviäminen on nyt monelle suomalaiselle yksinkertaisesti mahdotonta.

Ensi vaiheessa on välttämätöntä, että sähkölaskujen takia ihmisiä ei ajeta velkakierteeseen. Maksuaikataulut on tehtävä sen mukaiseksi.

Sähkön säästö on vastuullista, jotta kaikki vältymme katkoilta ja kohtuuttomilta hinnoilta. Rajansa silti kaikella – eli älkää tehkö kuten minä tein ja jäädyttäkö putkianne.

Kirjoittaja on porilainen asianajaja sekä entinen Fortumin hallintoneuvoston jäsen ja Pori Energian työntekijä