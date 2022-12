Enkeli taivaan – lähes kuudenkymmenen vuoden takainen muisto joulukirkosta on häivähdyksen omainen

Koulun joulujuhla oli lukukauden odotettu huipentuma, kuin odotus adventin aikana ennen Jeesuksen syntymäjuhlaa.

Aamuvarhain jouluaamuna. Kirkossa pieni tyttö suuren kirkon parvella takarivissä, kirkko täynnä ihmisiä ja liian korkeat penkit edessä – en nähnyt juurikaan mitään. Mutta kun katsoin unisin silmin värikkäitä lasi-ikkunoita ympärilläni, kultauksia kirkon sisustuksessa ja lamppujen sädehtivää valoa, ymmärsin olevani yksi kirkkokansasta suuren juhlan vietossa.

Vahva virren veisuu ympärilläni kertoi, että Enkeli taivaan lausui näin, miks´hämmästyitte säikähtäin. Mä suuren ilon ilmoitan, maan kansoille nyt tulevan.

Lähes kuudenkymmenen vuoden takainen muisto joulukirkosta on häivähdyksen omainen, päällimmäisenä ehkä kuitenkin jäi lapsen mieleen pitkä kävelymatka kirkkoon lumen keskellä.

Ajatuksissa tärkeimpänä jouluaattona lahjaksi saatu muovinen rahakukkaro, joka piti jättää kotiin odottamaan – kirkko ensin.

Enkeli taivaan -virsi on liittynyt myöhemminkin erilaisiin joulun tapahtumiin. Kansakoulun joulujuhlassa enkelinä seisoen laulettiin Herramme Kristus meille nyt, on tänään tänne syntynyt, ja tää on teille merkiksi: seimessä lapsi makaapi. Kädet olivat edessä kauniisti rukousasentoon kohotettuina, ilme jännittyneen vakava.

Tärkeää oli valkoinen kaapu, enkelin siivet ja kimaltavan hopeinen päänauha sekä näyttämöllä puinen pieni seimi, jossa heinät ja kapaloitu nukkevauva. Koulun joulujuhla oli lukukauden odotettu huipentuma, kuin odotus adventin aikana ennen Jeesuksen syntymäjuhlaa.

Enkeli taivaan -virsi on osa suomalaiskansallista perinnettä. Martti Lutherin tunnetuinta virttä Vom himmel hoch (Enkeli taivaan) on oletetusti laulettu jo 1500-luvun loppupuolella myös Ruotsi-Suomessa (tosin ruotsiksi).

Ensimmäinen Hemminki Maskulaisen tekemä suomenkielinen käännös virrestä on vuoden 1605 virsikirjassa. Alunperin Lutherin lapsille säveltämässä virressä oli 15 säkeistöä, nykyisessä virsikirjassa niitä on 10.

Seimikuvaelmien kautta virsi on jo Lutherin ajasta lähtien havainnollistanut evankeliumin tapahtumat eri-ikäisille kuulijoille.

Lähes viisisataa vuotta on enkeli taivaasta kehoittanut meitä:

Jo riennä, katso, sieluni,

ken seimessä nyt makaapi;

hän on sun Herras Kristukses,

Jumalan Poika, Jeesukses.

Siunattua Joulun aikaa ja rauhallista alkavaa vuotta 2023!

Kirjoittaja on Porin Teljän seurakunnan A-kanttori