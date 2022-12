Sähkön hinnalle asetettava katto kuulostaa hyvältä. Tällä hetkellä sähkön hinta on hyvin korkea ja ajaa erityisesti sähkölämmitteisessä asunnossa asuvia talouksia huomattavan vaikeaan tilanteeseen.

Hintakattoa pohdittaessa on ymmärrettävä hinnan merkitys. Markkinoiden ”näkymätön käsi” välittyy hinnan kautta. Korkea hinta kannustaa ostajia kuluttamaan vähemmän. Myyjille korkea hinta taas on signaali, että nyt kannattaa myydä mahdollisimman paljon.

Jos kahvikupillisen hinta nousisi viisinkertaiseksi, moni jättäisi sen ostamatta. Toisaalta mikäli kysyntä riittäisi, nykyisten kahviloiden olisi helppo myydä enemmän ja uusia kahviloita kyettäisiin avaamaan. Hinta siis vaikuttaa niin ostajiin kuin myyjiinkin.

Sähkömarkkinoilla hinnan vaikutukset ovat hankalampia. Jos sinulla on sähkölämmitteinen omakotitalo Suomessa talvella, lyhyellä aikavälillä säästäminen on vaikeaa. Jos ei ole varaavaa tulisijaa, vaihtoehtona on ainoastaan lämpötilan lasku. Pidemmällä aikavälillä säästää voi energiaremontin avulla.

Myös sähkön tuottajien on vaikea muuttaa tuotantoaan hinnan suhteen. Ydin- tai vesivoimala tuottaa edullisesti tietyn määrän sähköä, mutta uuden voimalan perustaminen on vaikeaa ja aikaa vievää.

Suomessa on tällä hetkellä sähköpula, jonka suurimmat syyt ovat sähkön tuonnin loppuminen Venäjältä, sähköpula koko Euroopassa sekä OL3-reaktorin viivästyminen edelleen. Sähkön hyvin korkea hinta on aikaansaanut kuitenkin sekä huomattavia sähkönsäästöjä että myös lisätuotantoa, kuten Tahkoluodon uudelleen avattu hiilivoimala. Säästöjen ja Tahkoluodon voimalan yhteismerkitys on suurin piirtein sama kuin loppuneen Venäjän tuonnin.

Hintakatto auttaisi vaikeuksissa olevia kotitalouksia. Samaan aikaan se vaarantaisi tuotannon määrän. Olisivatko kaikki reservit käytössä alemmalla hinnalla? Vai maksaisiko jo nyt voimakkaasti velkaantunut valtio kompensaatiota hinnasta?

Hintakatto myös vaarantaisi säästöjä. Jos saunaa ei ole lämmittänyt saunomiskerran maksaessa 6–8 euroa, niin olisiko saunominen mukavaa 2–3 euron kertakustannuksella? Tai jos sähkölämmittäjä on pudottanut asuntonsa lämmön 15–16 asteeseen, olisiko hintakaton tullessa 18 astetta mukava?

Onkin selvää, että hintakatto aiheuttaa suuren vaaran sähkökatkoille. Ongelma on liian pieni sähköntuotannon kapasiteetti ja hintakatto pahentaa ongelmaa. Tietenkin samalla hintakatto kohtuullistaa sähkön hintaa käyttäjälle.

Pahimmillaan hintakatto aiheuttaa samanlaiset tilanteen kuin aikoinaan Neuvostoliitossa. Ihmisillä kyllä oli rahaa, millä ostaa ja hinnat olivat matalat. Hyllyt olivat kaupoissa kuitenkin tyhjinä. Ei ollut mitä ostaa. Venezuelassa liian korkealla olleeseen leivän hintaan asetettiin katto ja leipä hävisi kaupoista.

Olemme vaikeassa tilanteessa. Meillä on tällä hetkellä liian vähän sähköä. Kunnes saamme käyttöön lisäkapasiteettia, tärkein avain kriisistä selviämiseen on sähkön säästö.

Kirjoittaja asuu omakotitalossa, jota lämmittää sähköä käyttävällä maalämmöllä ja puulla. Eri huoneissa lämpötilat tätä kirjoitettaessa ovat 16–19 astetta. Sauna on lämmennyt joulukuussa kerran.