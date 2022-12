Tämä on oodi joulupöydän klassiselle ja aliarvostetulle kuninkaalle.

Uskaltaakohan sitä enää vuonna 2022 edes kuiskata, että kinkku on edelleen joulupöydän kunkku? Otan riskin ja julistan ääneen rakkauttani jouluruokien klassikolle.

Ennen niin arvostetun ja rakastetun jouluherkun maineesta on tullut viime vuosien aikana varsin kyseenalainen. Sikaa ei saisi syödä eettisistä eikä terveydellisistäkään syistä. Moni on pikku hiljaa poistanut kinkun pois joulupöydästään ja on siitä aidosti ylpeä.

Kinkun arvostus on nollassa. Sen syömisestä pelotellaan ja varoitellaan.

Iltalehti uhosi otsikossaan (IL 17.12.), että joulukinkku voi aiheuttaa syöpää. Uutisesta selvisi, että mahdollinen syöpäriski koskee punasuolattua, ei harmaasuolattua kinkkua. Mitä ihmettä sellainen punasuolattu kinkku edes on? Aina on tullut harmaasuolattua ostettua.

Mutta silti tiedostavien ja kunnon ihmisten pitäisi korvata kinkku vehnägluteenista valmistetulla lihaa muistuttavalla elintarvikkeella seitanilla tai vähintäänkin tofukinkulla, jotta omatunto olisi puhdas eikä kenenkään mieltä pahoitettu.

Mutta kun ne ovat rehellisesti sanottuna kamalan makuisia. Ei sellaisilla keinotekoisilla ruoilla voi aitoa joulukinkkua korvata.

Joulukinkun paistaminen on tarkkaa puuhaa.

Miksi sitten pitää ylipäätään syödä porsaan potkaa?

Koska se on edelleen koko perheen joulupöydän suosikki ja kinkun paistaminen rituaaleineen kuuluu jouluun kuin valkoinen parta pukin leukaan.

Kuinka suuri kinkku tänä jouluna ostetaan, koska se pitää ottaa kylmästä lämpimään ennen uuniin laittamista, mihin asteeseen laitetaan uuniin, paistopussilla vai ilman, montako tuntia per kilo annetaan olla, missä asteessa se kuuluu ottaa pois, mihin rasvat laitetaan paistamisen jälkeen, laitetaanko sinappihunnun jälkeen vielä neilikoita? Paljon samanlaisia kysymyksiä pohdittavana joka joulu.

Kinkunpaisto itsessään on minulle yksi joulun hienoimmista rutiineista. Tunnen ystäviä, jotka ovat merkinneet jo vuosia ylös, kuinka iso kinkku on ollut, kauanko sitä on lämmitetty missäkin asteessa, mikä on ollut lopullinen sisälämpö ja millainen kinkusta on sitten lopulta tullut. Onpa sitten pohjaa taas seuraavan vuoden paistamisurakkaan. Ihailtavaa omistautumista.

Kuulun itse siihen koulukuntaan, jolla ei ole merkintöjä tallessa, mutta tiukka ohjenuora on. Kinkku pitää paistaa ehdottomasti yli kaikkien suositusasteiden. Lihan pitää olla niin mureaa, että se hajoaa leikatessa.

Paistaminen tuntuu h-hetkellä tärkeältä tehtävältä, johon kaikki eivät pysty. On vain yksi mahdollisuus, joka ei saa mennä pieleen. Mahdollisuus, joka annetaan kerran vuodessa. Sitä ei saa tyriä.

Seitania tai soijajuustokinkkua kamalampaa on vain punainen ja vetinen aito kinkku, joka ei ole riittävän kypsä. Siksi keskittyminen ei saa herpaantua. Tehtävä on tärkeä ja vaikuttaa monien joulufiilikseen.

Kymmenisen tuntia kaikkine käänteineen kestävä suoritus on omalla listallani korkealla vuoden sykähdyttävintä hetkeä valitessa. On vain kinkku, uuni ja mies. Siitä alkaa joulu.

Kirjoittaja on lihaa syövä toimituspäällikkö.