Kuten ensimmäisenä jouluna niin tänäkin vuonna Jeesus-lapsi syntyy epätäydellisen ja ongelmienkin täyttämän maailman keskelle.

Joulun odotus on pian ohi. Odotus on tänä vuonna ollut erilaista. On ollut uutisointia siitä, että miten näillä sähkönhinnoilla voi paistaa kinkun uunissa ja ilmeisesti ihan hyvin voi. On joulun muistamista muutaman vuoden tauon jälkeen perinteisesti.

Sitten keskellämme ovat uudet maailman levottomuudet, joiden uhreja saisimme muistaa joulun sanoman hengessä. Lisäksi keskellä talvea ja jouluvalmisteluja on pelattu jalkapallon mm-kisoja.

Jalkapalloa ja joulua ei heti pysty yhdistämään. Yleensä jo ajankohdaltaankaan. Jos jotakin kirkollista juhlaa on vietetty niiden aikaan, niin se on on ollut juhannus tai konfirmaatiojuhlat kesällä. Mutta jos on jouluihmisiä, joille juhlakausi on elämä, niin on heitä, joille jalkapallo on elämä.

Sekä joulussa että jalkapallossa näkee ja kohtaa elämän kaikki puolet.

Samalla kun voi nauttia upeista maaleista ja hämmästyttävän taidokkaista suorituksista, niin jalkapallossa on myös vakavat ongelmansa. On tahallista rikkomista ja jopa loukkaamista tai sitten esitetään, että on tullut rikotuksi.

Eikä heti uskoisi, että lasten pihapelinäkin pelattavan lajin huipputasolla puhutaan jatkuvasti korruptiosta tai nykyisen kisaisännän mielivaltaisista ja kaksinaismoralistisista säännöistä.

Puhumattakaan siitä, miten työvoimaa on kohdeltu, miten moni on kuollut stadionien rakentamisessa. Mutta samalla tulee kohdattua ihmisluonnon parhaatkin puolet ja arvojen eheys. Miten toisilleen vihoitelleet pelaajat paiskaavat kättä ja sopivat. Miten laji yhdistää niin pelaajat kuin fanit puuttumaan ja puhumaan epäkohtia vastaan.

Rikkojien ja rikkinäisten rinnalla ottelun aloitukseen kulkevat pienet lapset. Kohtaamme koko elämän kirjon, epätoivon ongelmien keskellä, mutta samalla myös toivon näköalan.

Jalkapalloa ei tiettävästi pelattu ensimmäisen joulun aikaan. Mutta niin ensimmäisenä jouluna ja tänäkin vuonna Jeesus-lapsi syntyy epätäydellisen ja ongelmienkin täyttämän maailman keskelle. Hän ei tullut niistä huolimatta, vaan juuri niiden tähden, vastauksena niihin.

Hän tuli pimeyden keskelle valoa ja toivoa tuomaan, kulkemaan rinnallamme.

Kirjoittaja on Euran seurakunnan kirkkoherra