Työelämä on muuttunut vuosien saatossa entistä vaativammaksi. Väitettä tukee muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriön kesällä julkaisema työolobarometri, jonka tulosten mukaan työelämä kuormittaa ihmisiä enemmän kuin aiemmin. Samalla yhä useampi vastaaja kokee työnsä henkisesti raskaaksi.

Tulos näkyy myös omassa lähi- ja tuttavapiirissäni. Se joukko tuntemiani ihmisiä, joiden tiedän kokeneen burnoutin, alkaa olla jo hälyttävän suuri. Tälläkin viikolla kaksi eri-ikäistä ja hyvin erilaisissa tehtävissä työskentelevää ystävääni pohtivat sairaslomalle jäämisen mahdollisuutta uupumuksen vuoksi. He kuitenkin “yrittävät jaksaa vielä”, koska sairaslomalle jäämisen kynnys on niin suuri.

Kuten Työterveyslaitoksen tutkija Jari Hakanen toteaa Maailman Kuvalehdessä, työuupumuksen kaava on lopulta hyvin yksinkertainen: kun päällä on liian pitkään tunne siitä, että työtaakka on liikaa ja kaikkea on liikaa, homma on valmis (maailmankuvalehti.fi 5.8.2022).

Liian suuri työtaakka ajaa usein jatkuviin ylitöihin. Niihin käytetty aika taas on pois palautumisesta, sillä onhan ne arjen pakolliset puhteet kuitenkin hoidettava.

Esimerkiksi näin joulun aikaan tehtävälista on monella meistä tavallistakin pidempi. Lepoaikaa ei juuri jää ja samaan aikaan moni ei tahdo selvitä siitä kaikesta, mitä elämän lautaselta löytyy. Kun tätä kaikkea jatkuu liian pitkään, lopputuloksena on uupumus.

Suurempi syy työuupumuksen taustalla on vähintään yhtä selkeä. Jatkuvaan kasvuun pyrkivä maailma ei tunnista, että ihmiselläkin on rajansa. Töitä ei voi olla aina vain enemmän henkilöä kohden.

Koska työuupumuksesta puhutaan nykyään paljon, aihe on tietyllä tapaa arkipäiväistynyt. Asian hyvä puoli on, ettei työuupumukseen liity enää samanlaista stigmaa kuin ennen. Huolestuttavaa puolestaan on se, että burnout on nykyään liiankin ”normaali” ja ”aika yleinen juttu”. Ilmoitus työkaverin jäämisestä pitkälle sairaslomalle työuupumuksen vuoksi ei enää välttämättä pysäytä, vaikka sen pitäisi.

Siitä huolimatta, että työuupumus on tapetilla enemmän kuin ennen, ei sen tunnustaminen tai tunnistaminen ole välttämättä yhtään sen helpompaa. Aiheen ympärillä pyörivä keskustelu tuottaa edelleen kapeakatseisia “ei kyllä ennen vanhaan uuvuttu noin helposti” -kommentteja. Kun tähän yhdistetään työelämää paikoittain leimaava “vahvat pärjäävät” -ajattelumalli, voi esimerkiksi liian suuren työmäärän esiin nostaminen olla melkoisen vaikeaa.

Sen vuoksi jokaisen meistä olisi hyvä istahtaa hetkeksi miettimään sekä omaa että toisen työkuormaa. Onko työpöydällä enemmän kuin jaksaa kantaa? Voisinko jotenkin auttaa työtaakan alle uupuvaa kollegaa?

Aina ihminen ei itse tunnista tilannettaan. Silloin muiden on autettava.

Kirjoittaja on copywriter ja toimittaja.