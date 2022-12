Linnan juhlat: Taas on kutsuttu vääriä vieraita

Jos tätä omituista kriisiaikaa ja median niksiuutisia olisi luettu toisin, Mariankadun puoleisesta ovesta olisi pitänyt astella kristallikruunujen alle uudenlaisia suomalaisia.

Ehkä tärkein sankariryhmä, jonka edustajat taitavat tämän illan kalaaseista puuttua, on uusavuttomuutensa selviytymiseksi talvisodan hengessä kääntänyt kansanosa. Se on sitä joukko-osastoa, joka pahimpana korona-aikana oppi pesemään kätensä oikein ja nykyisessä energiakriisissä latomaan puut uuniin sillä ainoalla ja oikealla tavalla. Se osaa sytyttää puut vain päältä ja pistää pellit kiinni vasta sen jälkeen, kun hiilet ovat mustia. Sillä on kotona tarvittava määrä joditabletteja, kotivaraa ja hätäpalaa, uudet patterit radiossa ja villakerrasto valmiina, jos sisäilma tästä vielä kylmenee.

Jouluvalojen sytyttämis- ja sammuttamismahdollisuutta se seuraa herkeämättä sähköpörssistä kynttilä kädessä. Se on oikea klapintekokone.

Jos näitä tosiselviytyjiä olisi kutsuttu Linnaan, joku toinen porukka olisi pitänyt jättää rannalle.

Ensimmäisenä tulee mieleen Suomen hallitus, jossa ei ole viime aikoina näkynyt talvisodan yhteen hiileen puhaltavaa henkeä. Sillä vetää kaikista ovista, joten ainakaan energiatehokas se ei ole. Se ei noudata vähäisessäkään määrin illan isännän, työväen presidenttiehdokkaan Sauli Niinistön vuoden 2006 vaaleissa lanseeraamaa iskulausetta: "Vastakkainasettelun aika on ohi".

Jos koko hallitusta ei voi jättää Linnan juhlista rannalle, kutsuttakoon vain se osa, joka osaa juhlia. Siinä tapauksessa jäljelle jäävät vain pääministeri ja hänen bilejenginsä, mikä tuo tunnelmaan sopivaa rentoutta. Kaartin soittokuntaakaan ei tarvitsisi enää vaivata, sillä Sannan enkelit voisivat siinä sivussa hoitaa myös soitto- ja laulupuolen sekä etenkin tanssin.

Jos protokolla ja etiketti eivät veny hallituksen hyllyttämiseen, kansanedustajia pitää karsia kutsuvieraiden joukosta. Satakunnan kansanedustajien on silti päästävä juhlimaan, sillä heillä on vielä paljon tehtävää. Pippalot toivottavasti piristävät heitä, jotta tänne saadaan edes oma yliopisto, hyvät tiet, oma oikorata, lentoliikenne valtion tuella ja Poriin palloiluhalli.

Aina voi kääntyä Yleisradion puoleen, jos presidentinkansliassa ei tiedetä, mitä tarttis tehdä. Ylessä osataan jopa jalkapallostudiosta tehdä sellainen spektaakkeli että oksat pois.

Ylen Qatar-studio on kihelmöivämpi kokonaisuus kuin monet MM-peleistä. Koko ajan saa jännittää, milloin "kahvilan" todella huteralta näyttävä tuoli romahtaa jonkun entisen, mutta yhä paksureitisen futaajan painon alla. Toinen puoli keskusteluista käydään pönäkästi niin massiivisen pöydän takana, että se kävisi tarvittaessa panssariesteeksi.

Kyseistä pöytää käytetään hämmästyttävästi myös monessa muussa Yle-keskustelussa.

Ylen jalkapallostudiossa istutaan niin paljon, että menossa ovat kaiketi istumajalkapallon MM-kisat.

Joten tarkemmin ajateltuna: ei Ylenkään puoleen kannata kääntyä. On pakko luottaa siihen, että jo ensi kerralla Linnan juhlat ovat kiinni ajan hengessä.

Kirjoittaja on eläköitynyt toimittaja, joka katsoo itsenäisyyspäivän iltana poikkeuksellisesti MM-jalkapalloa.