Hoitovelka on saatava maksuun

Koronaepidemia on aiheuttanut Suomessa hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa. Tällä on kielteisiä vaikutuksia inhimillisesti sekä järjestelmän kannalta. Hoitovelka tarkoittaa hoidon, sosiaalipalvelujen tai kuntoutuksen tarvetta, johon ei ole kyetty vastaamaan. Siirtyneitä leikkausaikoja, peruuntuneita lääkäriaikoja, toteutumattomia palveluita tai siirrettyjä kuntoutusaikoja.

Se tarkoittaa myös korona-aikana kokonaan toteutumatta jääneitä käyntejä sosiaali- ja terveyspalveluissa, mikä on näkynyt esimerkiksi lähetteiden määrän muutoksissa 2020 alkaen. Tämän johdosta palvelutarvetta on jäänyt piiloon, ja se tulee esiin vasta viiveellä.

Viivästynyt apu on aina ennaltaehkäisevää vaativampaa sekä kalliimpaa. Vaikka koronaepidemian vaikutukset yhteiskuntaan ovat vähitellen lievittyneet, ei palvelujärjestelmämme ole kyennyt palautumaan ennalleen.

Ennen koronavuosia yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneita oli koko maassa keskimäärin 2 000–3 000. Elokuun 2022 lopussa yli 152 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon sairaanhoitopiirien sairaaloissa. Hoitoa odottaneista lähes 21 000 oli odottanut hoitoon pääsyä yli puoli vuotta.

Satakunnassa tilanne on tällä hetkellä hieman maan keskiarvoa parempi, yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneita potilaita oli elokuun lopussa 680. Vuoden 2020 huippulukemat Satakunnassa on saatu purettua, mutta kiireetöntä hoitoa odottavissa oli kasvua kuitenkin huhtikuuhun 2022 verrattuna 265 potilasta. Odotusajan keskiarvo Satakunnassa on 62 vuorokautta, kun se koko maassa oli elokuun lopussa 65,5 vuorokautta.

Hoitovelkaa on Suomessa kertynyt erityisesti kolmesta syystä koronaepidemian lisäksi. Ensinnäkin pitkällä aikavälillä kehittyneen ja korona-aikana kärjistyneen sosiaali- ja terveysalan henkilöstövajeen vuoksi.

Toiseksi pitkittynyt työtaistelutilanne tänä vuonna vaikutti alueiden kykyyn purkaa kertynyttä velkaa. Kolmantena alueiden valmistautuminen historiallisen suureen rakenteelliseen muutokseen uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ensi vuoden alusta on osaltaan vaikuttanut henkilöstön riittävyyteen ja mahdollisuuksiin purkaa velkaa.

Koronainfektioiden aiheuttamaa ylimääräistä kuormitusta palveluille esiintyy edelleen aaltomaisesti, eikä se ole missään vaiheessa täysin poistunut.

Kaksi ensimmäistä olosuhdetta ei ollut hallituksen tiedossa sote-rahoituksesta päätettäessä. Ilman alueille annettavaa erillistä taloudellista tukea ennakoimattomista olosuhteista toipumiseksi, alueet joutuvat aloittamaan toimintansa rahoituskuopassa. Tästä syystä olen esittänyt valtiovarainministeriölle ensi vuodelle 700 miljoonaa euroa Suomen nopeasti pahentuneen hoito- ja palveluvelan korjaamiseksi.

Ylimääräinen rahoitus tulisi ohjata hoitopalveluiden, sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen hoitovajeen purkuun. Jos uutta rahoitusta ei tule, alijäämät saattavat johtaa kierteeseen, jossa hyvinvointialueet alkavat leikata menoja.

Emme voi sallia hyvinvointialueiden aloittavan toimintansa mahdottoman hoitovelan kanssa. Sairaita ei voi alueilla alkaa hoitaa alijäämäksi. Alijäämät kun tulevat hoidettavaksi tasapainostusohjelmilla. Emme voi sallia palveluiden heikentämistä, jolloin hoitojonot vain entisestään kasvavat.

Hoitovelan purkuun tarkoitetun täsmärahoituksen lisäksi tarvitaan edelleen toimia, jotka parantavat sote-henkilöstön työhyvinvointia. Palkkauksen, työolojen ja johtamisen on oltava kunnossa. Sote -henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistaminen edellyttää yli vaalikausien ulottuvaa työtä.

Kirjoittaja on perhe- ja peruspalveluministeri (sd.)