”Jumala,

anna tämän oven olla tarpeeksi leveä

vastaanottamaan kaikki,

jotka kaipaavat rakkautta ja yhteyttä.

Anna tämän oven olla tarpeeksi kapea,

jotta kateudella, ylpeydellä tai kiistalla

ei olisi täällä sijaa.”

Luen rukouksen pienen walesilaisen kirkon eteisessä olevasta julisteesta. Sisällä väki laulaa joululauluja. Kirkko on ehkä vilpoisa, mutta tunnelma on lämmin. Ovi on auki jokaiselle ohikulkijalle.

Koko viikon olen lukenut kommentteja Paavalinkirkossa vietetystä messusta, joka televisioitiin viime sunnuntaina. Ensimmäisen adventin riemua, palmunlehvien heilutusta ja hoosiannaa juhlisti sambaava kulkue, joka on herättänyt sekä hyvää mieltä että närää. Osa on kiittänyt virkistävästä messusta, osa taas todennut sen jopa kokonaan sopimattomaksi. Keskustelu on ollut paikoin todella karua.

Ilmiö on surullisen tuttu. Oli aihe mikä tahansa, on kirkosta (ja kirkossa) käytävä keskustelu mediassa liian usein taistelua. En ihmettele väljähtyvää asennetta kirkkoa kohtaan, kun somealustat ja lehtien tekstaripalstat ovat täynnä pelkkää kinastelua.

Sitä on hankala ymmärtää. Miksi kaiken täytyisi aina sopia juuri minulle? Vaikka jokin ei ole minun mieleeni, enkö voi ajatella että se toivottavasti puhuttelee jotakuta muuta? Eikö ole hyvä, että erilaiset ihmiset löytävät pyhän erilaisista asioista?

Suren sitä, miten paljon aikaa ja energiaa haaskataan muiden lyttäämiseen. Miltä kirkkomme näyttäisikään, jos kaikki tuo aika käytettäisiin yhteisen hyvän rakentamiseen? Kristus on kuitenkin yksi ja sama. Me olemme samasta puusta veistettyjä, vaikka oksat kurottautuvat eri suuntiin.

Pienen kirkon eteisessä kiistat ja turhautuminen unohtuvat. Ovenpielessä oleva rukous kehottaa vielä lopuksi kiitokseen. Ei ota kantaa siihen, tekeekö sen sambaten vai hiljaa virttä veisaten. Kaikille on kyllä tilaa.

”Anna näiden ovien olla avoimet ja kutsuvat

kaikille jotka tästä käyvät,

ja näiden seinien kaikua

sinun kansasi kiitosta ja ylistystä.

Aamen”

Kirjoittaja on Turun tuomiokirkkoseurakunnan pappi