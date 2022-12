Toimittaja Marjo Keski-Heikkilä tunnustautuu murehtijaksi. Jos ei ole omia eikä sisarusten niin aina jostain kaatuu jotain aivonystyröille pähkäiltävää.

Tiedätkö mitä kuntasi nuorille oikeasti kuuluu? Jututatko heitä? Kannattaisi olla kuulolla aina kun tilaisuus tulee, sillä luulo ei ole vanhan kansan sanonnan mukaan ”tiedon väärti”.

Aikuinen-nuori-kohtaamisia tarvittaisiin enemmän. Omia nuoria kuunnellessa ei aina edes tajua, mistä he puhuvat. Hyvin tuntuvat silti toisiansa tulkitsevan, joten hyvä niin. Sisaruksilla on roolinsa toinen toisensa elämässä, mutta entä jos on ainoa lapsi.

Ilahduin taannoin suunnattomasti, kun huomasin jo lyhyehkön keskustelun päätteeksi nuoren huumorintajun pilkistävän. Niin tervettä kaikkien koronavuosien jälkeen!

Aika on elämystenjanoa, joillekin rahaa, joillekin suorittamista. Moni havahtuu nelikymppisenä siihen, että aineenvaihdunta hidastuu. 70-vuotiaan suusta kuulin, että ”Tässäkö se elämä nyt oli.” Menneet sekunnit ovat jo viisikymppisille menneitä, joiden perään ei parane itkeä. On nuorten onni, että he elävät tätä hetkeä. Arvostetaan sitä. Ammatinvalinta, työ, puoliso ja eläkekertymän pienuuskin kyllä paljastuvat – ajallaan.

Paljon me silti voimme tehdä heidän elämänsä eteen liikaa silti karikoita luutimatta, koska virheistäkin oppii.

Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto sai kun saikin tahtonsa läpi. Aluehallitus salli heidän valita vaikuttamisryhmälle keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajiston.

Olisihan se ollut kummallista, jos heitä olisi alettu holhota aluevaltuustosta ja vielä johdettu sieltä käsiteltävät asiatkin kokouksiin. Mikä ketuttaa -teemat ovat nyt itse valkattuina monipuolisempia ja syvällisempiä kuin ulkoa ohjattuna.

Mielenkiintoista seurata, mitä asioita nuoret nostavat esiin sosiaali- ja terveydenhuollon foorumeille.

Kyllä nuoria muistetaan. Päätös ilmaisesta ehkäisystä alle 25-vuotiaille jo eteni loppuvuonna alkavaksi vuoden kokeiluksi. Maksuttomuus kattaa kondomit, ehkäisypillerit, kapselit, kierukat, laastarit ja renkaat eli kaikki ehkäisyvaihtoehdot sekä seksitautien ehkäisyyn liittyvät välineet. Pilotti jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Pohjois-Satakunnassa on aiemmin tarjottu maksutonta ehkäisyä vain alle 20-vuotiaille, Porissa, Ulvilassa ja Merikarvialla alle 23-vuotiaille.

Pari kysymystä yhä vaivaa. Miten sähköisissä yo-kirjoituksissa onnistuu kolmesenttisillä geelikynsillä? Tottumiskysymys? Miten sivukylien nuoret pääsevät harrastuksiin? Järjestelykysymys? Entä millainen kynnys nuorelle on hakea tarjottu ilmainen ehkäisy? Itsestäänselvää?