Kun asiakkaana on ikäihminen, myyjältä vaaditaan erityisen herkkää tilannetajua.

Ikäihmisellä saattaa olla talo täynnä kuukausimaksullisia laitteita, liittymiä ja hyödykkeitä, joiden käyttötarkoitusta hän ei ymmärrä.

Edellä mainittu on tietysti ääriesimerkki, mutta Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Joonas Norrin mukaan tällaisia räikeitä tapauksia on pulpahtanut esiin. Samalle iäkkäälle henkilölle on myyty toistuvasti tilanteissa, joissa myyjä ei ole osannut tai viitsinyt ottaa huomioon asiakkaan mahdollisesti alentunutta harkintakykyä.