Keskustelu käy kuumana varhaiskasvatuksesta ja päiväkotien henkilöstöpulasta. Eläköityminen lisää lisäkoulutustarvetta alalle. OAJ:n mukaan varhaiskasvatuksen aloituspaikkoja tulisi yliopistoissa nostaa noin 250:llä seuraavina vuosina, jotta henkilöstötarpeeseen voidaan vastata.

Tilanne on sama myös kouluissa. Pätevien opettajien saaminen päiväkoteihin ja kouluihin on jo nyt haastavaa seutu- ja maaseutukunnissa.

Tästä syystä on vaikea ymmärtää Turun yliopiston tuoreita säästöaikeita. Yliopisto on käynnistänyt muutosneuvottelut tavoitteenaan noin 15 miljoonan euron säästöt. Lakkautuslistalle on nostettu Rauman opettajankoulutusyksikkö kokonaisuudessaan ja toimintojen siirto Turkuun.

Ilmeisesti säästöjä etsitään tilakuluista. On kuitenkin mahdoton ajatella, että 1 207 alan opiskelijaa ja 75 työntekijää mahtuisivat nykyisiin tiloihin Turkuun.

Alueellisesti säästötoimet kohdistuisivat vielä paljon suurempaan joukkoon ihmisiä. Siirron myötä päättyisi yli 300 lapsen Normaalikoulu sellaisenaan ja Suomen ainoana yliopistollisena harjoittelupäiväkotina toimivan 100 lapsen Pikkunorssin toiminta muuttuisi.

Rauman OKL:n lakkauttaminen heikentäisi pätevien opettajien saatavuutta Satakunnassa ja koko maassa.

Ei ole yllättävää, että etäkampukset joutuvat aina lakkautuslistalle säästöjä haettaessa. Sen vuoksi Satakunnassa on jo vuosia haaveiltu omasta yliopistosta, jotta voimme turvata vahvemmin alueellista korkeakoulutustamme.

Yllättävää on kuitenkin se, että yliopisto harkitsee alueellisen kampuksen ja koulutusalojen lakkautusta sekä sellaisten koulutusalojen siirtoa maakunnasta, joka vastaa niin moniin valtakunnallisiin tavoitteisiin.

Maamme koulutusselonteon tavoite on, että vuonna 2030 puolet nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Siihen ei päästä ellei korkeakoulutuksen saavutettavuudesta huolehdita kaikissa maakunnissa.

Satakunnan koulutustaso on edelleen maan keskiarvoa alempi. Ylemmän korkea-asteen tutkintojen osalta tilanne on huono: Satakunnassa korkea-asteen tutkintojen osuus oli MDI:n tekemän selvityksen mukaan kuudenneksi alhaisin kaikista maakunnista.

Valtakunnallisesti tavoitteenamme on nostaa TKI-panoksia merkittävästi. Satakunnan väestöosuus koko Suomen väestöstä on noin 4 prosenttia ja viennin osuus lähes 8 prosenttia, mutta osuus maamme TKI-menoista vain prosentin, ja julkisen ja korkeakoulusektorin osuus vain 0,8 prosenttia.

OKL:n lakkautus heikentäisi tilannetta entisestään.

Yliopistojen autonomia on vahva. Se ei saisi kuitenkaan johtaa tilanteeseen, jossa valtio tavoittelee toista ja yksittäinen yliopisto jotain muuta. Lisäksi yliopiston ei tarvitse kantaa huolta esimerkiksi aluetaloudellisista vaikutuksista.

Opettajankoulutuslaitoksen lähdön vaikutukset heijastuisivat laajasti koko Satakuntaan. OKL:n kokonaisvaikutus Satakunnan bruttokansantuotteeseen on noin 16,7 miljoonaa euroa.

Yliopisto toimii osana ympäröivää yhteiskuntaa. Päätöksiä ei voi tehdä kuplassa.

Satakunta ei voi hyväksyä säästöesityksiä, jotka heikentävät korkeakoulutustamme maakunnassa. Etsitään yhdessä ratkaisut alueellisen koulutuksen kehittämiseen lakkauttamisten sijaan.

Kirjoittaja on kansanedustaja (sd.)