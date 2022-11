Koulujen kasviruokapäivä on ihan turha – Kouluruuan heikentynyt laatu heijastuu koululaisten jaksamiseen

Kehottaisin kysymään enemmän oppilailta, mistä ruoista he eivät pidä, ja mistä pitävät, kirjoittaa tet-oppilas Hilla Tenho.

Saavun Kuninkaanhaan koulun ruokalaan vatsa kurnien. Olen iloinen, että saan vihdoin ruokaa. Tunnen tutun hajun, joka ei ole erityisen hyvä. Ruokana on taas jauheliha-perunasoselaatikkoa. Sitähän oli juuri pari viikkoa sitten!

Tässä kohtaa mieleen voi tulla kaupassa käynti. Sieltä tullaan sitten energiajuoma ja munkki kourassa.

Kouluruoan laatu on heikentynyt. Meidänkin koulussa on tehty tutkimus, että oppilaat syövät entistä vähemmän. Tämän vuoksi he eivät jaksa opiskella niin hyvin ja tämä heijastuu arvosanoihin. Lisäksi luvattomat poissaolot ja huomautukset Wilmassa lisääntyvät. Ruoan hävikki lisääntyy myös.

Vielä reilu vuosi sitten ruoka tehtiin koulumme omissa tiloissa. Nykyään ruoka tehdään Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksessa, jossa valmistetaan noin 7 000 ateriaa päivässä.

Olen urheilijana tottunut syömään paljon. Kouluruokaa on lapattava lautaselle ihan kunnolla, jotta nälkä lähtee. Se on kyllä ”ihanaa”, kun saa nauttia suolapaakuilla höystettyä broilerkastiketta, raakaa, ylisuolaista riisiä ja kyljessä kuivaa salaattia! Koulun loppuessa kolmelta olenkin taas nälkäinen, tosin sen saa paikattua koulun maksullisella välipalalla.

Kouluruoka maksaa oppilasta kohden noin 2,9 euroa per päivä.

Kehottaisin kysymään enemmän oppilailta, mistä ruoista he eivät pidä, ja mistä pitävät. Olisi hyvä tehdä tutkimus siitä, mitä ruokia syödään ja mitä ei. Kun valmistetaan ruokaa, mikä ei mene roskiin ei mene myöskään rahaa roskiin.

Kasvisruokapäivä on monen mielestä aivan turha. Poikkeuksena on pinaattilätyt, jotka ovat monen herkkuruokaa. Onneksi tänä vuonna ei ole enää ollut niin usein kasviskiusausta, kun viime vuonna sitä oli noin joka toinen viikko. Silloin ruokala ammottaa tyhjyyttään.

Kavereideni lempiruokia ovat pyttipannu sekä kalkkunapihvit. Tosin kalkkunapihvejä tarjoillaan enää noin kerran vuodessa, kun ennen niitä tarjoiltiin aika usein. Ne pitäisikin tuoda ruokalistalle takaisin.

Muutenkin valikoima on pienentynyt, kun samat entistä huonommat ruoat kiertävät viikosta toiseen.

Yksi inhokkini on perunasose. Sen laatuun voisi hieman enemmän kiinnittää huomiota. Välillä se nousee haarukan mukana yhtenä kappaleena, mutta toisinaan valuu haarukasta pois. Mustat pilkut ovat soseen tavaramerkki.

Hernekeiton kanssa ei puolestaan tarjota oikeastaan enää ikinä jälkiruokaa. Pannukakku kuuluu sen kylkeen. Onneksi tarjolla on edes pehmeää leipää, sillä hernekeitto ei lukeudu suosikkeihini.

Kouluruoassa on silti hyvääkin. On maailman hienointa, että Suomi pystyy tarjoamaan kaikille lapsille ja nuorille ilmaisen ruoan. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Laatuun pitäisi pystyä silti tekemään pieniä muokkauksia. Kaikkia ei tietenkään voi miellyttää.

Kirjoittaja on tet-oppilas.