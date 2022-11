Esimerkiksi asuntolainojen viitekorkona käytettävä 12 kuukauden euribor on 2,8 prosenttia. Kyseessä on korkea luku – korot eivät ole olleet yli 10 vuoteen näin korkealla.

Korot ovat nousseet nopeasti. Huhtikuun alkupuolella 12 kuukauden euribor oli alle nollan ja nyt se on 2,8 prosenttia. Satakunnassakin monella on 200 000 euron asuntolaina. Näin lisäkustannus ilman voimassa ollutta korkosuojausta on vuodessa huima 5 600 euroa. Pääkaupunkiseudulla monien lainat ovat paljon tätä suurempia.

Asia näyttää aivan toiselta tarkasteltaessa reaalikorkoa.

Suomessa inflaatio on 8,3 prosenttia. Inflaatio tarkoittaa rahan arvon laskua. Kyseisen 200 000 euron lainan kohdalla kyse on siis 16 600 euron reaaliarvon laskemisesta.

Ainahan on sanottu, että inflaatio söi suurten ikäluokkien lainat 1970-luvulla ja vielä 1980-luvun alussa. Käykö nyt samoin? Hoitaako inflaatio lainat?

Juuri tällä hetkellä asuntovelallisen asema on tuplasti hankala.

Korot ovat nousseet. Lisäksi inflaatio on noussut. Ainakaan vielä inflaatio ei ole kuitenkaan siirtynyt palkkoihin eli palkankorotukset ovat olleet maltillisia. Asuntovelallisen korkomenot ja muutkin kustannukset ovat siis nousseet sekä samaan aikaan palkat pysyneet lähes ennallaan.

Tässä tilanteessa inflaatiosta ei todellakaan ole hyötyä asuntovelalliselle. Inflaatio syö lainan ainoastaan, mikäli inflaatio on korkeampi kuin korot eli reaalikorko on negatiivinen ja palkat nousevat vähintäänkin inflaation verran.

Tällä hetkellä reaalikorko (korkotaso – inflaatio) on voimakkaan negatiivinen (noin –5,5 %), mutta palkat eivät ole nousseet. Kuluttajien reaaliansiot ovatkin laskeneet ennätyksellisen paljon tänä vuonna.

EKP on pitänyt hyvin tärkeänä, etteivät palkat lähtisi inflaation mukana nousuun. Tällöin kohoavat palkat entisestään nostaisivat inflaatiota ja inflaatio kroonistuisi.

Toisaalta elämme työvoimapulan aikaa. Onkin vaikea nähdä, että tämän vuoden huima reaaliansioiden lasku jatkuisi ensi vuonna. Todennäköisempää on, että palkat lähtevät nousuun – ja inflaatio maltillistuu, muttei laske kovin matalalle tasolle.

Otsikon kysymykseen vastaus on, että korot ovat korkeat siinä mielessä, että korkomenot ovat korkeat ja niiden maksaminen on vaikeaa. Kunhan asuntovelallinen kuitenkin kykenee maksamaan tämän hetken korkoja, luultavasti pidemmällä aikavälillä hän hyötyy inflaation noususta. Lainan reaaliarvo laskee huomattavasti, palkat nousevat ja siten pidemmällä aikavälillä lainan hoito helpottuu.

Jättipotin saavat ne, jotka ovat suojanneet korkomenonsa. Tässä tapauksessa korkomeno ei juuri nouse, mutta lainan reaaliarvo laskee.

Kirjoittaja on dosentti ja työskentelee pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa