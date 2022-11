Suomalainen maatalous on kriisissä

Marraskuu toi suomalaisille maatalousyrittäjille mukanaan kylmät tuulet, kun pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus ilmoitti, ettei maatalouden tukipaketti ole tulossa ensi vuoden budjetin täydennykseen.

Siitäkin huolimatta, että tuleva talvi tulee olemaan energiakustannusten takia niin epävarma, että pahimmassa tapauksessa yhä useampi maatila sulkee ovet kannattamattoman toiminnan vuoksi.

Miten se näkyy meidän suomalaisten lautasella ja elämässä? Lähinnä tuontiruokana ja mattina kukkarossa.

Ruokaturvan kannalta on oleellista, että ihmisillä on varaa hankkia terveellistä kotimaista ruokaa. Ostovoiman heiketessä ja kaikkien kulujen noustessa ihmettelen, onko enää näin?

Eikä se maatalousyrittäjillekään helppoa ole. Vaikka ruuan hinta on kohonnut, se ei näy riittävästi tuottajien tilipussissa. Lannoitteiden hinnat ovat yli tuplaantuneet ja kasvihuoneviljelijät ovat pulassa sähkölaskujensa kanssa.

EU:n sääntelyn ohella lisää taakkaa ja kustannuksia aiheuttaa kotikutoiset ylikireät ilmastotoimet, joista hallitus ei ole valmis tinkimään. Tämä kuultiin viimeksi torstaina kyselytunnilla pääministerin suusta.

Heikentyneen kannattavuuden vuoksi keskimäärin noin kolme tilaa joutuu lopettamaan toimintansa joka päivä.

Ruokaturvaa on syytä katsoa pitkäjänteisesti. Kysymys ei ole pelkästään ihmisten pärjäämisestä, vaan myös huoltovarmuudesta.

Omavaraisuus alkutuotannossa takaa sen, että kriisiaikana ruokaa on ylipäätään saatavilla – tuontiruokaan luottaminen on kuin ampuisi itseään jalkaan. Armeijakaan ei marssi tyhjällä vatsalla.

Ruokavaliollakin on väliä. Osa puolueista haluaa ilmaston nimissä kasvattaa kasvissyöntiä sivuuttaen täysin sen, että suomalaisille tuottajille kasvisruoka tuo valtavasti haasteita – etenkin huoltovarmuuden kannalta. Suomalainen ilmasto on kylmä, sateinen ja kesä on lyhyt. Siksi Suomen maatalous nojaa vahvasti kotieläintuotantoon.

Tämän talven uhkakuva on, ettei kotimaisia kasviksia nähdä kauppojen hyllyillä, niin vakava on suomalaisten kasvihuoneiden ahdinko sähkölaskujen kanssa.

On irvokasta jos kotimainen ruuantuotanto ajetaan alas ja tilalle tuodaan ulkomailta ruokaa, joka tuotetaan löysemmin normein, mitä suomalaiselta tuottajalta vaaditaan.

Ruokaturvasta huolehtiminen on valtiojohdon tehtävä, joka nyt on täysin laiminlyöty, vaikka keskusta on hallituksessa ja pitänyt maatalousministerin salkkua jo lähes kahdeksan vuotta.

Oppositio jätti asiasta hallitukselle välikysymyksen perjantaina. Ehkä vihdoin saamme vastauksia ja hallituksen havahtumaan kotimaisen maatalouden kriisiin.

Vanhan sanonnankaan mukaan ei leikki leivässä pidä ja nyt todellakin hallituksen olisi aika ryhtyä töihin kotimaisen ruuantuotannon turvaamiseksi.

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.)