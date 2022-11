”Kuuma vesi on nyt loppu. Suihkuun mennään viikonloppuna, jos sähkö halpenee”

Sitaatti on Facebookin palstalta, jossa pörssisähkön käyttäjät kertovat kokemuksistaan, jakavat vinkkejä ja ennustavat kilpaa, paljonko sähkö maksaa ensi viikolla. Lopputuloksena on keskusteluja, jotka ovat opettavia, viihdyttäviä, omituisia ja pahimmillaan pelottavia.

Pörssisähkön suosio on sähkökriisin aikana kasvanut voimakkaasti. Pörssille ominaista ovat valtavat hintamuutokset lyhyessä ajassa. Kun tuuli laskee, hinta nousee. Kun sähkönkäyttö vähenee, on edullisempaa. Muuttujia on paljon, mutta yksi toistuu käytännössä koko ajan. Pörssisähkö on yöllä edullisempaa kuin päivällä, ja se innoittaa monenlaisiin säästöoivalluksiin.

Opettavat vinkit kertovat, miten sähkön kulutusta voi painottaa halvimpiin tunteihin. Moni on hankkinut erilaista älytekniikkaa ohjaamaan vaikkapa lämminvesivaraajaa ja lattialämmitystä.

Säästöä voi syntyä tuntuvastikin, joillakin lämmitysjärjestelmillä jopa mukavuuksista tinkimättä.

Viihdyttäväksi keskustelut käyvät, kun vähemmän tekniikkaan panostavat pörssisähköilijät kertovat omista keinoistaan.

Joku sanoo nukkuvansa päivät ja valvovansa yöt, jotta sähköä kuluisi vähemmän päiväaikaa. Pehmeämmässä versiossa pörssisähközombin kello soi yöllä käynnistämään pesukoneen ja pari tunnin päästä uudelleen koneen uudelleentäyttämistä varten.

Samalla saa astianpesukoneen päälle ja keitettyä vahvat kahvit edullisesti termospulloon aamua varten. Sitä tarvitaan, jotta selviää töihin huonoilla unilla.

Omituiseksikin meno menee välillä. Joku on keksinyt täyttää sähköhellan uuniosan betonisilla pihalaatoilla ja tiiliskivillä. Yöllä pitää laittaa uuni pariksi tunniksi päälle, jotta kivikasa lämpenee edullisesti ja on valmiina luovuttamaan lämpöä luukun raosta seuraavana aamuna.

Joku muisti, etteivät sähköuunin rakenteet ole suunniteltu kestämään kivimassoja. Toinen ehdotti tilalle olohuoneeseen hetivalmista kiuasta, jonka kivet voi lämmittää öisin.

Pelottavimpia ovat konstit, joilla voi olla vaikutuksia terveyteen ja asuinrakennuksen kuntoon. Palstoilla on vilissyt esimerkiksi seuraavia vinkkejä:

Sammutetaan ilmanvaihto tai pienennetään sitä voimakkaasti. Tukitaan korvausilmaventtiilit pakkasilla.

Sammutetaan kaikki lattialämmitykset, jotkut jopa kylpyhuoneessa.

Pidetään kylmälaitteita päällä vain öisin ja luotetaan, ettei lämpötila nouse liikaa päivän aikana.

Ensimmäiset kaksi konstia voivat olla kohtalokkaita talon rakenteille ja sisäilman terveellisyydelle. Viimeisestä selvinnee pahimmillaankin ruokamyrkytyksellä.

Kirjoittaja on sähköllä ja takkapuilla kotiaan lämmittävä toimituspäällikkö.