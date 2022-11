Sanomalehtien sivuilla näkee aika ajoin suorituskulttuuria ihannoivia henkilöjuttuja, joissa pääosin työelämässä olevat, joskus jopa ruuhkavuosia viettävät henkilöt heräävät aamuviideltä, kuuntelevat aamutunteina kolme äänikirjaa, tekevät kolmevarttisen joogaharjoituksen, syövät vegaanisen aamupalan ja ovat yksinkertaisesti ihailtavia.

Tällä kertaa en aio ruotia sitä, miksi esittelemissäni henkilöjutuissa pääroolin usein saavat keski-ikäiset korkeakoulutetut. Mietin sitä, minkä takia suorituskeskeisyyttä ihannoivat lehtijutut saavat palstatilaa toistuvalla kaavalla.

Voisi puhua uudenlaisesta henkilökuvien juttutyypistä – arkielämän supersankareista tai tehohenkilökuvista.

Suoritusyhteiskuntamme on näköjään jo niin sekaisin ja korkealle tähtäävää, että tarunhohtoinen sankarillisuus on saatava sen verran maallistumaan, että jokaisella on mahdollisuus saada siitä osansa.

Jos siis herää aamuviideltä ja on tehokas.

Tehohenkilökuvat ovat uudenlainen ilmiö, ja ilmiöt ovat kaksipiippuisia ja paradoksaalisia asioita.

Lehden toisella sivulla korkeasti koulutetusta keski-ikäisestä leivotaan suoritusyhteiskunnassamme ritarillisen tehokkaasti elävä malliyksilö, ja toisella sivulla uutisoidaan nuorten, lukiolaisten ja opiskelijoiden uupumuksesta.

Kuvailemistani lehtijutuista välittyy nuorille vääristynyt kuva elämän vaatimuksista. Kaikkien olisi muka toimittava täsmälleen kuin tehohenkilökuvien arkisankarit. Mutta eihän elämä toimi niin mustavalkoisesti.

Kenellekään tuskin tulee yllätyksenä, että tehohenkilökuvien julkaisu suorituskeskeisyyttä ihannoivalla sävyllä vaikuttaa epäsuopeilla tavoilla opiskeluarjessa liian suuriin tehtävämääriin vastaaviin opiskelijoihin.

Suorituskeskeisyyden ihannointi ja korostus vastaa nyky-yhteiskunnan tehokkuutta vaativaan huutoon, mutta luo painetta ihmisryhmien sijaan jokaiseen yksilöön, etenkin opiskelijoihin.

Ehdotan, ja nuorten työrauhan nimissä vaadin, että tehohenkilökuvien julkaisun lisäksi urapolkuja ja työelämää sekä koulutusta käsitteleviä henkilökuvia kirjoitettaisiin enemmän myös heistä, jotka ovat suorittamisen sijaan selviytyneet.

Medioissa esillä olevaa työelämää koskevaa samaistumispintaa on laajennettava, sillä yhtä erilaisia kuin työelämän urapolut ovat, myös opiskelijoiden tavoitteet, taitotasot ja tulevaisuudensuunnitelmat poikkeavat toisistaan.

Loppujen lopuksi suorituksia on yhtä monenlaisia kuin suorittajiakin, eikä pysähtyminen pohtimaan omia valintojaan ole ollenkaan huono vaihtoehto. Elämää ei edes kannata katsoa suorituksena.

Kirjoittaja on 19-vuotias ylioppilas Euran Hinnerjoelta.