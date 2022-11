Viime aikoina mediassa on kirjoiteltu kahden Temptation Island Suomi -televisiosarjaan osallistujan työtehtävien loppumisesta sarjan takia. Molempien kohdalla ihmetys on ollut suuri, että miten tässä näin kävi.

”Yksityiselämän asiat ei pitäisi vaikuttaa työelämään”, toinen kaksikosta porasi lehtijutussa.

Samaa ihmetteli toinen keikkatyönsä menettänyt, jonka mielestä Temppareihin osallistumisella tai Onlyfans-sisällön tekemisellä ei pitäisi olla mitään tekemistä promootiotyössä, jossa hän kuitenkin edustaa eri yrityksiä ja asiakkaita.

Lähes vastaavanalaisesti kävi porilaiselle BB-Sinille vuonna 2020, kun tämä osallistui Big Brother -tositv-ohjelmaan. Viikon talossa olon jälkeen naiselta lähti alta avioliitto ja työpaikka asianajotoimistossa.

Ikävä tosiasia on, että mainehaitan tuottaminen työnantajalle tietyillä reunaehdoilla ja sopimusmalleilla voi johtaa työsuhteen päättymiseen. Asia ei ole yksiselitteinen ja ongelmaton, mutta täysin mahdollinen lopputulema.

Organisaatioiden maine vahingoittuu tätä nykyä paljon helpommin kuin ennen, kun kaikki mahdollinen materiaali leviää kulovalkean tavoin. Vaikka ihminen ajattelisi olevansa yksityishenkilönä televisiotuotannoissa mukana, niin nimi, naama ja ammatti linkittyvät väistämättä myös työpaikkaan.

Ja jos ei ole työpaikkaa, ei sitä välttämättä ole tulevaisuudessakaan. Työnantajat pääsääntöisesti tarkastavat hakijan taustat ja kyseenalainen maine saattaa estää muilta osin pätevän ihmisen palkkaamisen.

Työnantajien näkökulmasta katsottuna on ongelmallista, jos yhden työntekijän julkinen sekoilu suistaa yrityksen maineen lokaan vaikeuttaen sen toimintaa. Pahimmassa tapauksessa se voi tietää irtisanomisia muillekin, jos yritykseltä katoaa asiakkaat.

Joskus pelkkä osallistuminen arveluttavan maineen omaavaan ohjelmaan riittää oman maineen pilaamiseen, ei tarvitse edes pahemmin munata. Ja kun stigman saa, vääristyneenkin, se pysyy kauemmin kuin purkka tukassa.

Harmillisen usein nuoret osallistuvat kyseenalaisiin tosi-televisioformaatteihin miettimättä seurauksia. Televisiossa tehtyjä asioita ei kun saa tekemättömäksi, vaikka kuinka jälkikäteen harmittaisi omat kännitoilailut, intiimipaljastukset ja seksisekoilut.

Julkinen ryöpytys ja oman sekoilun katsominen televisiosta voi olla traumaattinen kokemus, kun todellisuus lävähtää kasvoille. Häpeä puolestaan voi johtaa vakaviin mielenterveysongelmiin ja niitäkin ulostuloja on jo nähty.

Silti nuoria kalastelevissa ohjelmaformaateissa mennään entistä pidemmälle. Tuorein tulokas, tänä syksynä alkanut Ex and the City -realitysarja ei enää juurikaan poikkea pornon tekemisestä, sillä niin estottomasti känniset nuoret leikkivät ohjelmassa dildojen kanssa ja nuolevat toistensa genitaalialueita.

Omaa nutturaa harvemmin kiristää ahdasmielisyys, mutta nyt alkaa televisiotuotannoilla olla jo aika katsoa peiliin. Kuka kantaa vastuun näistä nuorista ja heidän mielenterveydestään, kun televisiobileet on loppu ja kotona odottaa syvä häpeä, julkinen nöyryytys ja maineenmenetys?

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan toimittaja.