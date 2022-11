Tekee melkein mieli alkajaisiksi esittää pahoittelut niistä synkistä ja masentavista arvioista, joita nyt kirjoitan.

Media on viime ajat uutisoinut vaikean talven olevan edessä. Pahat merkit ovat ilmassa. Perheiden taloudellista asemaa heikentää nyt vaarallisesti moni asia yhtä aikaa: sähkön ja muun energian hinnan nousu, asuntolainojen ja muiden luottojen korkojen nousu, inflaatio, polttoaineiden hinnan nousu ja ruuan kallistuminen.

Kun nämä kaikki yhtä aikaa syövät perheen rahavaroja, monet voivat joutua vaikeuksiin. Kun pelkästään sähkölasku kasvaa talven aikana tuhansia euroja, millä tavallinen perhe – vaikkapa lähihoitaja ja bussikuski –pariskunta tai opettaja ja insinööri –pariskunta sen kattavat? Heistä monillakaan ei ole mahdollisuuksia yhtäkkiä kasvattaa tulojaan eikä merkittävä menojenkaan jarruttaminen käy helposti, tai ei ainakaan nopeasti.

Jos perhe on hankkinut sijoitusasunnon tai kesämökin, niihinkin otettujen pankkilainojen lyhennyserät voivat kasvaa, samoin sijoitusasunnon hoito- ja rahoitusvastikkeet sekä taloyhtiölainojen korot ja lyhennyserät. Monessa kodissa varmaankin nukutaan nyt huonosti ja laskin on ahkerassa käytössä.

Jos ja kun taantuma alkaa Suomessa ja maailmalla, tilanne vaikeutuu entisestään. Elinkeinoelämän keskusliitto jo arvioi 27. lokakuuta, että Suomi on taantumassa.

Taantuma syntyy vähintään kahta kautta: kuluttajat alkavat jarruttaa kulutustaan. Tämä heijastuu yritysten myyntiin ja tuloihin. Samaan aikaan yritystenkin sähkölaskut ja muut menot kasvavat, mikä syö niiden kannattavuutta ja voi johtaa muutosneuvotteluihin. Kierre on valmis.

Kuten aina, vaikeat taloudelliset ajat eivät koske kaikkia. Monilla Suomessa on uskomattoman paljon vaurautta. Heillä jää jatkuvasti tuloistaan rahaa säästöön ja monet perivät vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan tuntuvasti omaisuutta. Kysyin äskettäin eräältä kiinteistönvälittäjältä, ovatko ihmiset alkaneet kulujen kasvaessa myydä pois mummonmökkejä, joita he ostivat korona-aikana. Välittäjän mukaan eivät ole. ”Monilla on uskomattoman paljon rahaa. He eivät tarvinneet kakkosasunnon ostamiseen lainkaan pankkilainaa”, hän kertoi.

Niille, jotka vatsa kipeänä nyt pelkäävät perheensä toimeentulon puolesta, haluan kaiken synkistelyni jälkeen sanoa: ennenkin on selvitty. On selvitty 1990-luvun lamasta, sota-ajasta, kaikista niukoista ajoista.

Ihmisessä on enemmän venymiskykyä kuin hän uskoo. Talouden tiukkenemisesta voi päästä läpi ilman, että ikävimmät näkymät kuitenkaan toteutuvat omassa elämässä ja vouti kolkuttaa ovella. Elintason tinkimisestä on vielä matkaa kurjuuteen.

Kirjoittaja on toimittaja.