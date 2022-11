Satakunnassakin on alettu ottaa asentoa kohti ensi kevään eduskuntavaaleja. Puolueiden ehdokaslistat täyttyvät hiljalleen nimistä, joita saa olla 14. Ovea pidetään edelleen raollaan, jotta syystä tai toisesta ratkaisuaan panttaavat ehtisivät mukaan. Vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen kampanja-aika on jo alkanut.

Se, että ollaan matkalla vaaleihin, näkyy poliitikkojen lisääntyneenä jalkautumisena teille ja turuille. Näkyvyyttä haetaan myös osallistumisella erilaisiin massatapahtumiin. On mentävä sinne, missä äänestäjäkin liikkuu. Puheenaiheista ei ole pulaa. Arkisen koronan ohella sähkön, ruoan ja polttonesteiden kallistuminen herättää huolta. Venäjän sotatoimia Ukrainassa ei voi ohittaa.

Satakuntalaisissa politiikan piirijärjestöissä ehdokasgallerian koostamisessa on edetty vaihtelevasti. Piikkipaikalta vaaleihin lähtevien demarien yöunia on häirinnyt kahden kärkinimen tilanne. Krista Kiuru on mukana valintapelissä, jossa palkintona on tarjolla kotikaupungin kyläpäällikkyys. Eduskuntavaalitaktisista syistä työntövoimaa virkaan saattaa tulla yllättävältäkin suunnalta.

Toinen demarien arvoitus on Kristiina Salonen. Nimitys maakuntajohtajaksi on nyt äärimmäisen lähellä. Ahkera raumalainen on arvostettu persoona myös porilaispiireissä. Salosen tapauksessa tukea valinnalle löytyy oman puolueen ulkopuoleltakin.

Jos sekä Kiuru että Salonen tulevat valituiksi hakemiinsa tehtäviin, on yli 18 600 ääntä odottamassa ottajaansa. Ei ole mikään itsestään selvyys, että ne ohjautuvat demariehdokkaille. Pesänjakotaistelu Raumalla ja Porissa tiivistyy.

Mielenkiintoinen nimi demareissa on Heidi Viljanen. Vanhojen veturien vanavedessä hän nousi eduskuntaan pienellä marginaalilla. Pirteänä toimijana kansanedustaja on nyt tunnettu koko maakunnassa. Riittääkö valintaan? Haastajana on ainakin Ari Reunanen, joka näkyy ja kuuluu aktiivisesti somessa. Mitä tekee Jyrki Levonen?

Perussuomalaisissa harharetkiltä juurilleen palannut Laura Huhtasaari niiaa paikan. Vanavedessä jatkoaikaa hamuaa Jari Koskela. Huhtasaaren tilalla vallan makuun päässyt Petri Huru haastaa. Kaksi läpimenijää lienee selvä, vaikka Porin palloiluhallisekoilu saattoi tärvellä ehdokasasettelua.

Kokoomuksen ohjaksissa on Matias Marttinen, joka on pitänyt itsensä framilla koko vaalikauden. Ykköshaastajaksi on ilmoittautunut Sampsa Kataja. Puolue on ollut nosteessa. Voi olla, että Arkadia aukeaa kahdelle, jos demarinaiset jättävät tilaa temmeltää.

Keskustassa eduskuntaryhmän tuore puheenjohtaja Eeva Kalli voi olla varma valinnastaan. Toiseen paikkaan eivät puolueen rahkeet millään riitä.

Vasemmistoliitolla on tiukkaa, kun Jari Myllykoski luopuu. Raisa Rannan ratkaisua odotellaan toiveikkaana.

Vaaleihin on vielä aikaa puoli vuotta. Monenlaista ehtii tapahtua. Ehkä vielä täytettäville ehdokaspaikoille löytyy todellisia jokereita pakkaa sekoittamaan.

Se oli siinä. On aika antaa tilaa uusille kirjoittajille. Kiitos seurasta.

Kirjoittaja on eläköitynyt alakoulun rehtori ja nykyinen vaari.