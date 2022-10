Metsäpolitiikka kuuluu Suomen omaan päätösvaltaan

Kansanedustaja Matias Marttisen mielestä Suomen olisi tehtävä kaikkensa, jotta EU:n ennallistamisasetus ei tulisi voimaan esitetyssä muodossa.

Metsäpolitiikasta ja metsien hyödyntämisestä on tullut yksi iso eduskunnan keskustelunaihe tänä syksynä. EU-pöydissä on valmisteltu uutta ennallistamisasetusta, joka velvoittaisi jäsenmaat suojelemaan ja ennallistamaan mittavasti luontoa tulevien vuosikymmenien aikana.

Esitys on herättänyt Suomessa laajaa huolta. Euroopan metsäisimpänä maana toimet koskisivat erityisesti Suomea. Esitys toisi Suomelle yli 900 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset, jotka olisivat aivan kärkiluokkaa EU-maista.

Siksi Suomen on tehtävä kaikkensa, jotta asetus ei tule voimaan esitetyssä muodossa, ja metsänomistajien omaisuuden suojaan ei kajota. Metsäpolitiikan tulee kuulua jatkossakin kansalliseen päätösvaltaan. Toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on jatkettava, mutta Suomen itse päättämillä keinoilla, ei komission määräyksillä.

Hallituksen toiminta asian edunvalvonnassa on ollut hidasta ja sekavaa. Hallitus toimitti esitystä koskevat tiedot eduskuntaan vasta syyskuun lopulla, kolme kuukautta esityksen julkistuksen jälkeen. Viivästymisen vuoksi eduskunta ei pystynyt enää jättämään huomautusta asiasta Euroopan komissiolle, kuten Ruotsin parlamentti teki aiemmin syksyllä.

Lisäksi ministerit ovat esiintyneet ristiriitaisilla viesteillä julkisuudessa. Maatalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) on kritisoinut esitystä, kun taas ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr.) on puolustanut sitä. Miten hallitus on voinut puolustaa Suomen kansallista etua EU-pöydissä, kun on epäselvää, onko hallituksella yhtenäistä kantaa asiaan?

Suuri valiokunta päättää lähiviikkojen aikana Suomen kannasta ennallistamisesitykseen. Eduskunnan on muutettava hallituksen esittämä myönteinen kanta kielteiseksi ja asetuttava puolustamaan kansallista päätösvaltaamme ja suomalaisia metsänomistajia.

On selvää, että hallitus on tehnyt virheitä ennallistamisasetukseen vaikuttamisessa. Siksi Kokoomus jätti viime viikolla välikysymyksen hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä.

Hallituksella on vielä mahdollisuus tulla Kokoomuksen kannoille ja asettua vastustamaan esitystä. Eduskunnasta löytyy kyllä tuki tälle linjalle.

Matias Marttinen

Kirjoittaja on kansanedustaja (kok.)