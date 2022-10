Oulun kaupunginjohtajahaku on farssi – Mallia kannattaisi ottaa Porista

Suomen viidenneksi suurimman kaupungin pomopesti kiinnosti vain harvoja hakijoita, mutta myös valintaprosessissa on söhritty oikein kunnolla.

Porin kaupunginjohtajahaun rinnalla kulkee myös vastaavan pestin täyttäminen tervakaupunki Oulussa.

Yhtäläisyydet loppuvat tähän, sillä Pohjois-Suomen pääkaupungin pomohaku on ollut käsittämätön farssi.

Tuoreeltaan Porin hakijajoukkoa kritisoitiin kapeaksi, mutta arvostelu asettuu osin uuteen valoon, kun katseen suuntaa Ouluun.

Suomen viidenneksi suurimman kaupungin johtoon haki vain 13 henkilöä, joista noin puolet oli edes muodollisesti päteviä.

Yksi syy erittäin laimeaan kiinnostukseen oli määräaikaista kaupunginjohtajan virkaa hoitavan Päivi Laajalan epäröinti.

Laajala ei saanut toivomaansa tukea poliittisilta päättäjiltä, eikä hänen nimeään löytynyt virkaa hakeneiden joukosta. Laajala tuli nopeasti toisiin aatoksiin ja ilmoitti Oulun yliopistolla pidetyssä kuorojuhlassa olevansa käytettävissä kaupunginjohtajaksi, jos häntä siihen pyydetään.

Poliittiset päättäjät eivät edelleenkään taipuneet, mutta joutuivat jatkamaan kaupunginjohtajahakua, jolloin Laajala lopulta jätti viralliset hakupaperit.

Alkuperäisessä 13 hakijan joukossa oli mukana kokoomuksen ehdokkaana entinen Oulun yhdyskuntajohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki, jonka hakuprosessi katkesi nolosti ja nopeasti.

Matinheikki veti hakemuksensa pois, kun sanomalehti Kaleva pääsi jyvälle kaupunginjohtajaehdokkaan saamasta varoituksesta hänen toimiessaan yhdyskuntajohtajana.

Matinheikki oli käyttänyt omiin ajoihinsa kaupungin autoa ja pitänyt pysäköintipaikkaa kaupungin rahoilla sekä varannut itselleen yhteiskäyttöön hankitun sähköpyörän. Näiden arvoksi laskettiin yhteensä 17 600 euroa.

Matinheikin esihenkilö väärinkäytösten aikana oli kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Kun entisen korkean virkamiehen törkeä oman edun tavoittelu tuli julkisuuteen, Oulun kaupunginhallitus käsitteli asiaa ja piti varoitusmenettelyä riittävänä.

Poliisille selkään taputtelu ja tuen osoitus eivät riittäneet, vaan se aloitti esiselvityksen siitä, onko Matinheikki syyllistynyt rikokseen toimiessaan apulaiskaupunginjohtajana.

Poliisin aloitettua esiselvityksen Matinheikki vetäytyi luottamustoimistaan kuten Oulun kaupunginvaltuustosta ja -hallituksesta. Hän joutui pois myös nykyisestä tehtävästään toimitusjohtajana Oulun autokuljetuksesta.

Oulun kaupunginjohtajahaku herättää isoja kysymyksiä päättäjien suhmuroinnista, peittely-yrityksistä ja poliittisesta kulttuurista, eikä todellakaan lisää oululaisten luottamusta kaupungin ylimpään johtoon.

Oulun kaupungille imagotappio on selvä.

Nyt on hyvä ottaa katse Porin kaupunginjohtajaprosessiin.

Porin kaupunginjohtajahaku on ollut avoin, se on edennyt raiteillaan erinomaisesti ja loppusuoralle on edennyt hyvä kolmikko.

Pori – Oulu: 6–0.

Kirjoittaja on vastaava päätoimittaja.

