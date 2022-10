Osakesäästäjän järki ja tunteet – kun uskaltaa olla pitkäjänteisesti markkinoilla ja jatkaa ostamista laskuissa, odotettu tuotto on hyvä

Yleensä haluamme ostaa asioita mieluummin halvalla kuin kalliilla. Kahvipaketti, kilo banaaneita, litra bensaa tai kilowattitunti sähköä. Haluamme ostaa nämä tuotteet edullisesti. Kilowattitunti sähköä 5 sentillä on parempi kuin kilowattitunti sähköä 50 sentillä.

Usein tilanne muuttuu, kun puhutaan osakkeista tai yleisemmin sijoituskohteista. Kun kurssit kipuavat ylöspäin ja ovat jo korkealla, monella on kovasti halua sijoittaa. Kun tulee kurssilasku ja samoja osakkeita saa edullisemmin, ei haluta enää ostaa, koska ”riskit ovat kasvaneet”.

Osakesijoittaminen on pitkäjänteistä puuhaa. Lyhytjänteinen ostaminen ja myyminen on spekulointia. Osakemarkkinoilla tulee nousuja ja laskuja. Jos tällä hetkellä kurssit nousevat, se tarkoittaa, että jossain vaiheessa kurssit kääntyvät laskuun. Ja jos tällä hetkellä kurssit laskevat, se tarkoittaa, että jossain vaiheessa kurssit kääntyvät nousuun.

Pitkäjänteisessä sijoittamisessa pitäytyminen on ihmisille vaikeaa. Usein haluttaisiin, että lyhyen aikavälin spekuloinnilla saataisiin tuottoja. Markkina on kuitenkin ennustamaton. Nousujen ja laskujen tietäminen etukäteen on äärimmäisen vaikeaa.

Satakunnan Kansa tarjosi asiasta erinomaisen esimerkin haastatellessaan (17.10.) Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtajaa Karri Salmea. Salmi oli ottanut lyhyen aikavälin näkemystä ja myynyt osakkeensa pois jo ennen koronakriisiä. Ongelmana oli se, että tällä hetkellä edelleen kurssit ovat korkeammalla kuin myyntien aikana. Kurssien pitäisi edelleen laskea, mikäli Salmi aikoisi päästä ostamaan myyntejänsä edullisemmin.

Salmi totesi, että hän palaa markkinoille, kun ”kuluttajien luottamus alkaa nousta, kun korkojen nousu helpottaa ja kun tulee viitteitä siitä, että keskuspankkien rahapolitiikka alkaa helpottaa”. Nämä ovat ehdottomasti hyviä merkkejä osakemarkkinoille. Kuitenkin näiden merkkien ilmaantuessa osakemarkkina on todennäköisesti karannut jo huomattavasti pohjilta ylöspäin.

Salmi kehottaa hajauttamaan ajallisesti tekemällä kuukausittaisia sijoituksia osakkeisiin. Tämä ohje on erinomainen. Salmi erinomaisen hyvin tietääkin, miten osakemarkkinalla pitäisi toimia. Hajauttamalla ja kuukausisäästämällä.

Paras tapa toimia osakemarkkinalla on pitkäaikainen kuukausittainen säästäminen – rahastojen kautta tai suoraan osakkeisiin. Sijoittajan tulee kyetä sietämään niin nousut kuin laskutkin, eikä antaa tunteen voittaa järkeä. Kun uskaltaa olla pitkäjänteisesti markkinoilla ja jatkaa ostamista laskuissa, odotettu tuotto on hyvä.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa.