Venäläisten kiinteistökaupoista nousi iso kohu – tästä on pohjimmiltaan kyse

Venäläiset ovat talouspakotteista huolimatta tehneet entistä enemmän kiinteistökauppoja Suomessa sen jälkeen, kun hyökkäyssota Ukrainaan alkoi tämän vuoden helmikuussa.

Vaikka Kankaanpään Lohikon vanhainkodista on vuoden 2018 jälkeen tullut varsinainen murheenkryyni, se ei ole varsinaisesti mikään yksittäistapaus. Pelkästään tänä vuonna puolustusministeriö on myöntänyt venäläisille 235 lupaa kiinteistön hankintaan. Ostajista valtaosa asuu jo Suomessa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi syyskuussa, että hallitus on tietoinen uudesta ilmiöstä, jossa venäläisomisteisia kiinteistöjä lohkotaan sukulaisille tai ystäville. Osittainkin omistettu kiinteistö on ollut väylä maahantuloon, vaikka taskussa ei olisi Suomen passia.

” ”Bulvaanien avulla on mahdollisuus hämärtää todellisia omistussuhteita.”

Lohkominen on yksi lieveilmiö, mutta ongelman ydin on toisaalla. Sitä isompi ongelma ja turvallisuusriski on itäomistus ylipäätään. Erilaisten bulvaanien avulla on mahdollisuus hämärtää todellisia omistussuhteita, kytköksiä ja muokata käyttötarkoitusta niin, että siitä on uhkaa maamme turvallisuudelle.

Keskeisen laivareitin varrelle rakennettu Turun saariston Airiston helmi helikopterikenttineen ja sotilaskäyttöön soveltuvine majoitustiloineen on tästä hyvä huono esimerkki.

Maantiedettä tuntevien ja karttaa hahmottavien on helppo ymmärtää, miksi nimenomaan Lohikon myyntiaikeista on noussut kohu. Entinen vanhainkoti sijaitsee vain kuuden kilometrin päässä Niinisalon varuskunnasta ja vielä sitäkin lähempänä puolustusvoimien eteläisen Suomen suurinta ampuma-aluetta.

Huono- tai peruskuntoinenkin reserviläinen – kansallisuudesta riippumatta – jaksaa hölkätä vanhainkodilta ampuma-alueelle reilussa vartissa.

On syytä korostaa, että myyjänä ei tällä kertaa ollut Kankaanpään kaupunki, vaan yksityinen yritys, jonka omistukseen entinen vanhainkoti on viime vuosien monien koukeroiden jälkeen päätynyt.

Asia on joka tapauksessa kiusallinen monelle taholle.

Tähän mennessä valtaosa kaupoista on tullut hyväksyttyä, kielteiset päätökset ovat olleet harvassa. Niitä on ollut alle prosentti kaikista tapauksista, sillä monesti Suomessa ei ole keksitty laillista estettä torpedoida kauppaa.

Juuri siitä on pohjimmiltaan kyse. Suomessa mietitään laillisuutta, Venäjällä puolestaan kaikkia mahdollisia keinoja kiertää lakia.