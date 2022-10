Tapahtumat ja yritykset hukkuvat some-harhaan: Et tule nähdyksi, vaikka luulet niin

Viimeisen vuoden aikana yksi ihmettelyn aihe on noussut toistuvasti esiin keskusteluissa kavereiden ja tuttujen kanssa: Tapahtumat ja tilaisuudet, joista juuri kukaan ei ole kuullut mitään. Ei ainakaan ajoissa, vaan vasta siinä vaiheessa, kun se on jo ohi tai peruttu ennakkoon vähäisen lipunmyynnin takia.

Aika monia piiloon jääneitä tapahtumia yhdistää se, että niiden markkinointi on jätetty sosiaalisen median varaan. Kuvitellaan, että kaikki ihmiset ovat somessa ja tieto tavoittaa näin ollen kaikki siellä olevat. Ja vieläpä ilmaiseksi, ilman vaivannäköä.

Valitettavasti kyse on optisesta harhasta, joka vaatii puhkaisua. Somen syövereihin katoaa päivittäin iso määrä tapahtumia ja päivityksiä. Jos et seuraa somea joka päivä, niin turhat kuin kiinnostavatkin tiedot voivat lipua ohitsesi. Ja vaikka olisit siellä joka sekunti, et sittenkään näe kaikkea.

Itselläni on yli tuhat Facebook-kaveria, joista suurimman osan päivityksiä ja jakoja en näe oikeastaan koskaan. Facebook tarjoaa etusivullaan vain tietyn määrän ja tiettyjen tahojen päivityksiä, loppujen ihmisten ja yritysten jaot eivät automaattisesti päädy verkkokalvoilleni.

Jos erillinen tapahtumakutsukin puuttuu, sitä varmemmin joku tapahtuma jää pimentoon. Sitten ihmetellään, miksei ihmisiä kiinnosta osallistua.

Sinua, tapahtumaasi tai yritystäsi ei yksinkertaisesti ole nähty, vaikka saatat luulla niin.

Tapahtumien lisäksi turhan moni yritys ja järjestö elää saman some-harhan vallassa. Se, että on omat somesivut, ei yksistään riitä mihinkään. Se on pelkkä alusta, ei automaatio sille, että tulee kuulluksi ja nähdyksi.

En missään nimessä väitä, etteikö some olisi toimiva konsepti niille, jotka sen hallitsevat ja joiden verkosto tai sen jatkuva kutominen ovat kunnossa. Mutta sen varaan yksistään on turha kenenkään enää tuudittautua, sillä huomiosta ja näkyvyydestä joutuu kilpailemaan koko maailman kanssa.

Kyse lienee osittain hallinnan tunteesta, että markkinointi on nyt omissa käsissä, kun on oma some-kanava ja rajaton määrä näkyvyyttä. Kuvitelma rajattomasta näkyvyydestä sokaisee, eikä ymmärretä, että massaan on helppoa hukkua. Ja ikävä kyllä moni hukkuukin.

” Jos tieto tapahtumasta tai yrityksestä ei tavoita, miten voi odottaa osallistujia tai asiakkaita?

Paljon puhutaan koronasta ja sen vaikutuksista ihmisten osallistumisen ja käyttäytymisen muutoksiin. Varmasti sillä on osuutensa, mutta tässä kohtaa on syytä etsiä muitakin syitä. Jos tieto tapahtumasta tai yrityksestä ei tavoita, miten voi odottaa osallistujia tai asiakkaita?

Erottautuminen massasta on tätä nykyä vaikeaa, kun some-kattaus on levinnyt kuin Jokisen eväät. Lisäksi keskustelun taso somessa on usein ala-arvoista ja jaetun tiedon luotettavuus kyseenalaista.

Sen seurauksena aikuiset eivät jaksa enää luovia entiseen malliin some-viidakossa, vaan osittainen vetäytyminen on alkanut. Heidän tavoittamisensa somen kautta käy entistä vaikeammaksi ainakin nykymuodossa.

Ratkaisu ei ole pyörän keksiminen uudelleen, vaan joskus auttaa, kun palaa askeleen verran sinne, mitä kutsutaan reaalimaailmaksi.

Kirjoittaja on toimittaja.