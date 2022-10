Merikarvian nuorten nollatyöttömyys on sensaatio! – ”On helpompi löytää kadonnut kolikko puolukkametsästä kuin kunta, jossa ei olisi nuoria työttömiä”

Moni tilasto kertoo Merikarvian myötätuulesta.

Kokeilin syöttää Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien, Ylen ja parin muun tiedotusvälineen hakuun sanat ”nollan prosentin nuorisotyöttömyys”.

Osumia tuli pyöreä nolla. Tällä vuosikymmenellä eli 2020-luvulla moisesta ei ole kuultu, puhuttu tai kirjoitettu.

Siitä pystyy tekemään päätelmän, jonka perusteella on aika kova juttu ja iso uutinen, että Merikarvialla ei ole yhtään alle 25-vuotiasta työtöntä.

Näiltä nurkilta on helpompi löytää neula heinäsuovasta, kadonnut kolikko puolukkametsästä tai alle 20 000 euron omistusasunto kuin tilasto, jossa nuoria työttömiä ei olisi. Yhtä lailla helpompaa on löytää edes yksi matkustaja Helsinki–Pori-lennolta kuin kunta, jossa ei olisi yhtään nuorisotyötöntä.

No, vitsikkäät vertailut sikseen.

TYÖELÄMÄN huononemisesta, nuorten stressitasojen noususta, huolten määrän kasvamisesta, energian kallistumisesta ja kaiken kurjistumisesta puhutaan näinä aikoina niin paljon, että positiivisista asioista on syytä iloita.

Nuorison nollatyöttömyys on sen kaltainen sensaatio, että huutomerkin käytölle tämän kirjoituksen otsikossa on perusteet.

Ei ihme, että kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival nosti tilaston erikoisuuden esille, kun Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Satakunnan Yrittäjien pomoporras vierailivat viime viikolla Merikarvialla.

Nuorisotyöttömyyden nollalukemien lisäksi työllisyystilanne on kokonaisuudessaan parantunut. Työttömien kokonaismäärä on vähentynyt vuodessa lähes 30:lla. Merikarvian 7,5 prosentin työttömyysaste on prosenttiyksikön verran pienempi kuin koko Satakunnan.

” ”Merikarvialla yrittäjien järjestäytymisaste on maan korkein ja tyytyväisyys kunnan elinkeinopolitiikkaan Satakunnan suurinta.”

Myönteisiä merkkejä on ilmassa monia muitakin. Tilastojen mukaan yrittäjien järjestäytymisaste on maan korkein ja tyytyväisyys kunnan elinkeinopolitiikkaan Satakunnan suurinta.

Ei ihme, että merikarvialaiset vertaavat itseään satuhahmo Asterixiin ja kutsuvat kotikuntaansa Satakunnan ”pieneksi gallialaiskyläksi”, toki sillä erotuksella, että pröttikarvialainen selviytymiskyky ja taistelutahto ei ole mielikuvituksen tuotetta.

Mistä menestys johtuu? Onko joku pudonnut taikajuomapataan tai lisätäänkö kunnan vesijohtoveteen ainesosia, jotka nostattavat yli-inhimillisiä voimia?

Yhtä ja ainoaa selitystä tuskin löytyy, mutta ainakaan kasvuyrityksissä ei ole jääty odottelemaan, että maailma ympärillä muuttuisi mieluisaksi. Hyvät asiat on saatu aikaiseksi tekemällä itse ja olemalla määrätietoisia.

Ne eivät ole ihan mitättömiä asioita, sillä menestys ja vauraus rakentuvat yritysten varaan. Tilastot seuraavat perässä.

Vaikka vanha ja väsynyt vertaus puhuu valheesta, emävalheesta ja tilastosta, näistä statistiikoista kannattaa pitää kiinni.

Tilastokummajaisia tai eivät, Merikarvian tilanteesta mainiot lukemat antavat erittäin positiivisen signaalin.

PS. Pentikäinen oli oman kertomansa ja sosiaaliseen mediaan postaamansa valokuvan perusteella ainoa lentomatkustaja lennollaan Poriin.

Kirjoittaja on Merikarvia-lehden ja Kankaanpään Seudun päätoimittaja.