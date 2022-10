Tällä viikolla olemme viettäneet vanhuksille pyhitettyä teemaviikkoa. Kuka sitten on vanhus? Määrittääkö sen ikä vai henkinen ja fyysinen vireys?

Yleistä määritelmää sille, milloin vanhuus alkaa, ei ole. Toimintakyvyn heikkenemisen perusteella voidaan sanoa vanhuuden alkavan noin 75 vuoden iässä. Tutkimuksen mukaan jo joka kolmas 70–74-vuotias pitää itseään vanhana.

Vanhukseksi nimittämistä on tietoisesti vältelty. Kaikkien hyväksymää määritelmää vanhuuden alkamiselle ei ole, koska tilastollinen ikääntymiskäsitys ei ole ainoa tulkinta vanhuudesta. Puhutaan mieluummin ikäihmisistä, mikä kätkee alleen suuremman joukon, eikä ole turhan tarkkarajainen. Suomessa 65 vuotta täyttäneitä sanotaan ikääntyneiksi, koska tyypillinen eläköitymisikä on saavutettu.

Tästä on laskennalliseen vanhuuden alkamiseen siis vielä kymmenen vuotta.

Omasta lapsuudesta muistan, että vanhuksina pidettiin, ikävuosiin katsomatta, ainakin mummon tuntomerkit täyttäviä naisia. Päässään näillä oli tiukasti leuan alta solmittu huivi. Kahvinsa he ryystivät tassilta sokeripala suussa.

Näiden 1800-luvun lopulla syntyneiden mummojen tehtävänä oli toimia sen ajan somen korvikkeena. Tieto kulki, vaikka nykyistä hitaammin ja suppeammin. Sentraalissa työtään tehneellä oli ollut paras ”käyttöliittymä”.

Tämän päivän ikäihmisiltä vaaditaan uusia selviytymistaitoja. Digitalisaatio haastaa. Monelta pankin konttori on karannut omin avuin saavuttamattomiin. Arjen toiminnoista yksi jos toinenkin on siirtynyt nettiin. On ollut pakko ottaa laitteita ja ohjelmistoja haltuun.

Kaiken kehityksen keskellä ikääntyneiden sosiaaliset kontaktit ovat viime vuosina vähentyneet koronan pelossa.

Nyt ollaan, jos osataan, yhteyksissä enemmän erilaisilla teknisillä vempaimilla. Ne ovat pelastus sellaisille, joiden taidot tähän riittävät. Niistä ei kuitenkaan koskaan ole live-kontaktin korvaajaksi.

Etenkin soten piirissä on viime vuosina käytetty sijaisina entistä enemmän eläkkeelle päässeitä työntekijöitä. He ovat olleet ratkaisevan tärkeä voimavara, kun vakituinen väki on vaikka sairastellut.

Tämä on ollut kutsumustyötä parhaimmillaan. Siihen ei ole lähdetty rahasta vaan rakkaudesta. Verottaja on pitänyt huolta, ettei tuloilla pääse rikastumaan, mutta henkistä hyvää ei pidätysprosentilla pienennetä.

Nykyisin on paljon ikääntyneitä, joiden viimeinen käyttöpäivä ei vielä ole ohi. He jaksavat edelleen toimia yhdistyksissä ja järjestöissä kantavina voimina.

Osalla heistä on korvaamaton tehtävä lastenlasten parissa. On monenlaista askaretta ja tointa, jossa mamma tai vaari voi olla avuksi.

Näin vanhusten viikolla täytyy toivoa, että kaikille ikäihmisille riittäisi elämisen eväitä. Tuleva talvi haasteineen odottaa.

Onnekkaimpia ovat sellaiset vanhukset, joiden oma turvaverkko on ehjä.

Kirjoittaja on eläköitynyt alakoulun rehtori ja nykyinen vaari.