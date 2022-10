Valokuitu on takuuvarman oloinen tekniikka, mutta monelle vähempikin saattaa riittää.

Yhä useammalle vanhassa pientalossa asuvalle on tarjottu tänä vuonna valokuidulla toteutettavaa internet-liittymää. Tämä on uutta. Aiemmin valokuitua on kaivettu maahan ensisijaisesti uusilla asuinalueilla – tai sitten kaupunkien ulkopuolella valtion tuella.

Markkinointi on lähes raivokkaan suoraviivaista: tekniikka julistetaan ylivertaiseksi eikä ole mitään järkeä jättää liittymättä, koska ”ei maksa mitään”. Tietenkin vähän jäljempänä todetaan, että liittymän käyttö maksaa – ja odottaakin vähän täytyy, verkkoa ei rakenneta silmänräpäyksessä.

Yritykset Valoo ja Valokuitunen. Nehän kuulostavat lähinnä leikkifirmoilta.

Porin alueella etenkin Valoo Täyskuitu -brändillä toimiva yritys on ollut todella aktiivinen. Myös kilpailija Valokuitunen kampanjoi alueella. Se on lähestynyt juuri esimerkiksi Nakkilassa Arantilan alueen asukkaita.

Muovisten brändien takana on viime vuosina perustetut yritykset, joilla on kyllä taustallaan isoa rahaa. Valokuitunen perustettiin vuonna 2020 irrottamalla valokuituverkkoja rakentava osa Teliasta. Pääomasijoittaja Capman omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja Telia loput.

Vuonna 2018 perustetun Adola Oy:n eli brändinimeltään Valoon taustalla on hollantilainen infrasijoittaja DIF Capital Partners 80 prosentin osuudella. Loppuosalla on mukana suomalainen Cinia, joka on Suomen valtion omistama tietoverkkoyritys.

” ”Muovisten brändien takana on viime vuosina perustetut yritykset, joilla on kyllä taustallaan isoa rahaa.”

Markkinarako on selvä. Valokuituyhteys on Suomessa saatavilla vain noin 40 prosenttiin kotitalouksista. Muissa Pohjoismaissa ollaan paljon pidemmällä.

Etenkin Valoo Täyskuitu on ravistellut alaa tarjoamalla valokuitua ilman liittymismaksuja. Aiemmin alkukustannukset ovat tavanneet nousta nelinumeroisiksi, vaikka valokuitukaapeli olisi jo tontilla kytkemistä vailla valmiina.

Ei unohdeta vanhoja isoja tekijöitä. Elisaa ja DNA:ta taitaa jo ärsyttää tulokkaiden saama huomio. Elisa vei Valoo Täyskuidun markkinaoikeuteen sen 5G:tä vähättelevistä markkinaväittämistä.

Lue lisää: Kuumentuneen nettimarkkinan oireita: Elisa vei Poriin valokuitua rakentavan kilpailijan 5G-väittämät markkinaoikeuteen

Mobiiliverkot näyttävätkin ainakin tähän asti olleen suurin tulppa valokuituverkkojen yleistymisen tiellä. Suomalainen mobiiliverkko on sen verran kattava ja nopea, että se on vähentänyt tarvetta kiinteille yhteyksille.

Mainosväittämät valokuidun ylivoimaisuudesta ovat kyllä hyvin perusteltuja. Sillä on mahdollisuus tuottaa tiedonsiirtonopeuksia, jotka jättävät 5G:n kauas taakse.

Valokuidulla toteutettavat yhteydet käyttävät asiantuntijoiden mukaan vain murto-osan sähköä verrattuna mobiilinettiin. Silläkin luulisi olevan merkitystä tässä maailmanajassa.

Yksittäisellä netin käyttäjällä on tässä melkoinen pähkäilyn paikka. Jos valokuituyhtiön tarjoukseen jättää tarttumatta, kaduttaako jälkikäteen? Alueen rakentamisen jälkeen valokuituun liittyminen maksaa todennäköisesti maltaita.

Esimerkiksi Satakunnan Kansan verkon aihetta käsittelevien uutisten kommenttipalstoilla moni toteaa olevansa tyytyväinen 5G:llä toteutettuun nettiinsä. Mobiilinetti on kuluttajan näkökulmasta helppo ja nopea toteuttaa. Onko mitään väliä sillä, millaisia nopeuksia valokuituliittymällä voidaan toteuttaa, jos niitä ei tarvitse?

Oma mielenkiintoni asiaan selittyy postiluukkuun tulleilla Valoo Täyskuidun markkinointikirjeillä ja kotitalouteni suhteellisen kovalla verkon käyttöasteella. Yhtiö on näköjään päättänyt rakentaa Porissa ainakin Uudellekoivistolle.

Perheeni ei ollut aiemmin tyytyväinen mobiiliyhteyksillä tuotettuihin kotiverkkoihin. Niistä ei saatu syystä tai toisesta luvattuja nopeuksia irti eivätkä ne etenkään ruuhka-aikoihin riittäneet perheen aika raskaaseen käyttöön. 5G-liittymiin asti emme kyllä ehtineet.

Vastaukseksi löytyi DNA:n joskus muinoin tontille tuoma kaapeliliittymä. Sekin on valokuidun näkökulmasta vanhaa tekniikkaa, mutta sillä on saatu meille aikaiseksi riittävän nopea, toimintavarma verkko.

Jos asiassa jokin ärsyttää, niin pakollinen 10 euron kaapeli-tv-maksu, jolla ei saa edes mitään erityisiä lisäkanavia.

Takaraivossa on, että pitäisikö se valokuitutarjous kuitenkin hyväksyä, jotta takaisi riittävän nettiyhteyden myös kauas tulevaisuuteen.