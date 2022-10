Energiapolitiikassa pitäisi katsoa tulevaan – ”Nyt olisikin aloitettava välittömästi selvitykset ydinenergian lisärakentamisesta Suomeen”

Petri Hurun mukaan hallituksen tuki sähkön hinnan kanssa kamppaileville kansalaisille on riittämätöntä.

Energiakriisin edetessä moni suomalainen ihminen ja yritys etsii epätoivoisesti keinoja selvitä pilviä hipovista sähkölaskuistaan. Hallituksen vastikään julkaistu tukimalli on riittämätön.

Tuet ja verovähennykset kohdistetaan vasta tammikuulle, vaikka monella alueella lämmitys on tarpeellista jo nyt. Monimutkainen tukimalli koostuu verovähennyksestä ja sähkötuesta. Se kumpaan henkilö on oikeutettu, riippuu vuosiansioista ja sähkölaskujen koosta tammi–huhtikuussa. Huolena on, että tukimalli johtaa jälkijättöisyyteen eli vaikka tukea takautuvasti saisikin, laskujen eräpäivät olisivat liian pian vastassa ja matti kukkarossa.

Fortum ilmoitti Tahkoluodon voimalaitoksen palaavan normaaliin käyttöön. Tahkoluoto on toiminut tehoreservissä, jolloin se ei ole voinut tuottaa energiaa kilpaileville markkinoille. Jotkut asiantuntijat ovat arvelleet Tahkoluodon markkinoille tulon vaikuttavan positiivisesti sähkön hintaan.

Lyhytaikaisten ratkaisujen lisäksi nyt tulee energiapolitiikassa katsoa tulevaan. Suomen on pyrittävä täyteen perusenergian omavaraisuuteen, mutta se vaatii, että energiapaletissa käytetään monipuolisesti eri tuotantomuotoja. Turve tulee ottaa palettiin pysyvästi takaisin vähintään huoltovarmuuspolttoaineena, ja ydinvoiman roolia tulee kasvattaa merkittävästi.

Vaikka Tahkoluotoa nyt valmistellaan takaisin käyttöön, hallituksen hiilineutraalisuustavoitteista johtuen on tarkoitus lopettaa hiilen poltto vuoden 2029 loppuun mennessä. Tahkoluodossa on kuitenkin sähkön tuotantoon valtavasti hyödynnettävissä olevaa valmista infraa kuten valmiit sähkönsiirtoverkot tai jäähdytysvesitunnelit.

Nyt olisikin aloitettava välittömästi selvitykset ydinenergian lisärakentamisesta Suomeen, sekä mahdollisuudesta rakentaa Tahkoluotoon esimerkiksi pienydinvoimala, jos hiilen polttaminen loppuu hallituksen suunnitelmien mukaisesti. Ydinvoima on päästötön energiantuotannon muoto ja sen roolia on syytä kasvattaa, ennen kuin nykyiset laitokset tulevat elinkaarensa loppuun.

Uusiutuvan energiantuotannon ongelmana ovat vaihtelevat tuotanto-olot ja puutteet varastoida tuotettua energiaa. Vaikka akkuteknologia kehittyy, on huolena kriittisten mineraalien riittävyys ja niiden globaali saatavuus.

Vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotanto taas vaatii moninkertaisesti päästötöntä sähköä nykyiseen tuotantomäärään nähden. Uusiutuvaa energiantuotantoa rakennettaessa on syytä huomioida myös mahdolliset laajat metsien hakkuut, jotka vähentävät jäljelle jäävien talousmetsien pinta-alaa. Tämä yhdessä kiristyvän EU-sääntelyn kanssa pahimmillaan vaikuttaa myös metsäteollisuutemme toimintaedellytyksiin ja metsänomistajien omaisuudensuojaan.

Politiikassa on siis sähköä ilmassa, mutta onko sitä suomalaisissa kodeissa ja yrityksissä, kun pakkaset iskevät, se jää nähtäväksi.

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.).