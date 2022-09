”Kun Neuvostoliiton imperiumi romahti vuonna 1989, Nato menetti parhaan vihollisensa”.

Näillä sanoin alkaa Newsweek-lehden marraskuun 1993 numerossa ilmestynyt artikkeli.

Lehti tupsahti eteeni työhuonetta siivotessani. Sen kannessa on kuva Venäjän nallekarhusta aseiden ympäröimänä. Otsikkona on: ”Uusi Nato ‒ pitäisikö Itä-Eurooppa ottaa mukaan?”

Newsweekin mukaan Nato oli identiteettikriisissä. Neuvostoliitto oli kaatunut kahta vuotta aiemmin.

Venäjän presidenttinä oli Boris Jeltsin, joka oli tuolloin vielä voimissaan. Yhdysvaltain presidenttinä oli ulkopolitiikan keltanokka Bill Clinton, joka uskoi Venäjän muuttuvan länsimaiseksi demokratiaksi.

Puola, Unkari, Tšekki ja Slovakia olivat ilmaisseet halunsa liittyä Natoon. Artikkelissa pohdittiin, miten Venäjä reagoisi Naton laajenemiseen.

Laajenemisessa todettiin olevan riskinsä. Venäjän eristäminen voisi johtaa venäläisen nationalismin nousuun.

Baltian maiden Nato-jäsenyydellä ei artikkelissa edes spekuloitu. Venäjän armeijan suorituskykyä sen sijaan pohdittiin kysymällä, oliko armeija ”tiikeri vai teddykarhu”.

Sittemmin näistä 1990-luvun vuosista on rakennettu Venäjällä uhrikertomus, jota on käytetty myös Ukrainan hyökkäyssodan perusteena.

Kertomuksessa länsi pettää Venäjälle antamansa lupaukset. Venäjän tilapäistä heikkoutta hyväksikäyttämällä se laajentaa Naton reviiriä ja tuo ydinaseet Venäjän rajoille.

Uhrikertomus ei ole Vladimir Putinin keksintöä, vaikka hän on sitä ahkerasti hyödyntänyt. Sitä ovat toistaneet lukuisat venäläispoliitikot vuosien varrella.

Kertomuksella on myös läntiset ymmärtäjänsä.

Eräs maineikkaimmista on Chicagon yliopiston professori John Mearsheimer. Kansainvälisten suhteiden tutkijana hän katsoo suurvaltojen etupiirikamppailua shakkiotteluna. Siinä jokainen ajaa häikäilemättä omia etujaan.

Mearsheimer on vuosia korostanut, että Ukrainan konflikti on pitkälti lännen syytä. Liberaalin maailmanjärjestyksen hegemoniaa ajava USA pyrkii tunkeutumaan Venäjän etupiirialueille.

Uhrikertomuksen myötäilijöitä löytyy myös Suomesta. Esimerkiksi Paavo Väyrynen on blogikirjoituksissaan syyttänyt Yhdysvaltoja ja Natoa Ukrainan sodan lietsomisesta.

Uhrikertomus sopii mainiosti Venäjän historialliseen itseymmärrykseen, jossa maa on vihamielisten voimien ympäröimänä. Samalla se on kätevä tapa kääntää huomio pois Venäjän imperialistisista sotamotiiveista. Hyökkääjä onkin uhri, joka on vain pakotettu reagoimaan.

Tehokkain propaganda perustuu juuri tällaiselle puolitotuuksien, liioittelun ja valheiden yhdistelmälle.

On selvää, että länsivallat pyrkivät maksimoimaan omat etunsa kylmän sodan jälkeisessä tilanteessa. Se ei kuitenkaan ole tärkein syy Naton laajentumiselle.

Nato laajeni, koska niin monen maan kansalaisten enemmistö halusi liittyä siihen. He valitsivat Naton mieluummin kuin Venäjän.

Mitä pitempään hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu, sitä ontommalta Venäjän ja sen ymmärtäjien uhrikertomus kuulostaa.

Kirjoittaja on projektipäällikkö ja filosofian tohtori Tampereen yliopistossa Porin yliopistokeskuksessa.