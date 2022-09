Markkinataloudessa tavaroiden ja palveluiden hinnat muuttuvat jatkuvasti. Normaalisti osa hinnoista nousee ja osa laskee. Kun tavaroiden ja palveluiden hinnat nousevat laaja-alaisesti, kyse on inflaatiosta.

Inflaatiota mitataan muodostamalla kulutuskori, jonka keskimääräistä hintakehitystä tarkastellaan vuoden takaiseen verrattuna. Kunkin tuotteen vaikutus inflaatioon riippuu kahdesta asiasta: tuotteen hinnan muutoksesta ja tuotteen painoarvosta keskimääräisessä kulutuskorissa.

Ja inflaatiotahan on tänä vuonna riittänyt. Elokuussa inflaatio oli 7,6, eli hinnat nousivat keskimäärin vuoden takaisesta 7,6 prosenttia.

Vaikka tämä on poikkeukselliseen korkea inflaatiokulu, yleinen käsitys hintojen noususta taitaa olla vielä korkeampi. Tuntuu siltä, että ”kaikki” hinnat ovat nousseet ”kymmeniä prosentteja”.

Tutkimusten mukaan yleisestikin kuluttajat kokevat inflaation olevan voimakkaampaa kuin se mitattuna on. Syyksi on esitetty, että kuluttajat huomaavat paremmin nousseet kuin paikallaan pysyneet tai laskeneet hinnat. Lisäksi tietysti kuluttajien eri tuotteiden kulutusosuudet vaihtelevat huomattavasti.

Inflaation mittaaminen on vaikeaa. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi sähkön hinta on noussut 43 prosenttia vuodessa. Hankaluus on siinä, että osalla kuluttajista sähkön hinta on sama kuin vuosi sitten ja osalla kuluttajista hinta on moninkertaistunut.

Pelkästään sähkön hinta ei ole eri kuluttajille erilainen, vaan sähkön kulutusosuus vaihtelee voimakkaasti. Sähkön hinta on melko merkityksetön asia kaukolämmöllä lämpiävässä kerrostalossa asuvalle. Toisaalta sähkön hinnan nousu voi saada sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan eläkeläisen mahdottomaan tilanteen eteen.

Tällä hetkellä hintojen nousu on poikkeuksellisen laaja-alaista. Sähkön lisäksi muita paljon nousseita ja kotitalouksille merkittäviä hintoja ovat diesel 36,6, asuntolainojen korot 26,6, bensiini 22,9 ja elintarvikkeet 12,2 prosenttia.

Samaan aikaan löytyy kuitenkin jopa laskeneita tai vähän nousseita hintoja. Reseptilääkkeiden hinnat ovat laskeneet 5 prosenttia. Yleisemminkin terveyspalveluiden hinnat ovat nousseet vain 0,2 prosenttia. Usein nousun kärjessä olevat alkoholijuomien hinnat ovat nousseet 1,6 prosenttia. Vaatteiden ja jalkineiden hinnat ovat nousseet 3,5 ja matkaviestinpalveluiden hinnat 3,8 prosenttia.

Kuten normaalistikin yksittäisten tuotteiden hintakehitys on ollut hyvin epäyhteneväistä. Tällä hetkellä keskimääräinen hintojen nousu on kuitenkin poikkeuksellisen korkealla nostaen inflaation historiallisen korkeaksi. Osa kotitalouksista kohtaa kulutuskorinsa johdosta vielä keskimääräistä inflaatiota suuremman hintojen nousun ja osa taas pienemmän.

Kirjoittaja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa. Aiempaan uraan mahtuu useamman vuoden periodi hintavertailuista ja muun muassa euroon siirtymisen hintaseurannasta vastaaminen Kuluttajatutkimuskeskuksessa.