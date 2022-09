Satakunnan monipuolinen ruoantuotanto, aina alkutuotannosta elintarviketeollisuuteen asti, on oleellinen osa kansallista ruokaturvaamme. Alan toimijat ovat viime vuosina kehittäneet kestäviä ruokaketjuja ilmastoystävällisen ja resurssitehokkaan ruoantuotannon keinoin.

Samaan aikaan huoli tulevasta on alalla suuri. Koko maailman ruokaturva on ajautumassa kriisiin. Suomessa erityisesti maatalousyrittäjien toiminnan jatkoa uhkaa ennen kaikkea tuotantokustannusten raju nousu. Kotimaisen ruoantuotannon turvaaminen on nähtävänä osana maamme huoltovarmuutta.

Eroosio, ravinneköyhtyminen, kuivuus ja ilmaston ääri-ilmiöt vaikuttavat tulevaisuudessa yhä enemmän siihen, millaista ruokaa suomalaisissa kaupoissa tarjotaan ja millä hinnalla.

Keskustelu ruokaturvasta on viime vuosina koskenut lähinnä kehittyviä maita, vaikkakin olemme Suomessa joutuneet aina pohtimaan omaa ruoantuotantoamme tarkasti pohjoisen ilmastomme vuoksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä ilmastonmuutoksen eteneminen pakottavat meidät peilaamaan kansainvälistä suuntausta myös huolehtiaksemme kotimaan ruokaturvasta.

Ruokaturvan haasteet ulottuvat useille eri osa-alueille aina infrastruktuurista kuljetusketjuihin, ja työkoneiden varaosien saatavuudesta aina ulkomaisen polttoaineen hintaan. Emme voi myöskään poissulkea ruoan käyttämistä aseena konfliktissa, samalla tavalla kuin Venäjä tekee jo kaasun kanssa. Ukraina on yksi maailman suurimmista vehnänviejistä, ja sota heijastuu viennin kautta monien haavoittuvien maiden ruokaturvaan tälläkin hetkellä.

Venäjän aloittaman sodan vuoksi myös maatalouden tuotantohinnat ovat nousseet pilviin, ja inflaatio näkyy ruokakauppojen kassoilla konkreettisesti.

Ruoan huoltovarmuuden varmistaminen on arjen turvaamista. Keväällä osoitettiin noin 300 miljoonan euron tuki kotimaiselle ruokatuotannolle, ja tämän paketin suorat tuet maksetaan pääosin kuluvan syksyn aikana.

Olemme panostaneet myös tuotannon nopeaan siirtymään pois fossiilisista. Sota on osoittanut karulla tavalla, kuinka vihreää siirtymää on vauhditettava, ei hidastettava. Ilman hiilineutraalia teollisuutta emme voi yhteiskuntana onnistua vihreässä siirtymässä.

Teollisuuden alat ovat hyvin sitoutuneita siirtymään. Puhdas energiantuotanto ja kiertotalous ovat olleet monissa teollisuuden yksiköissä jo kauan todellisuutta. Sähköinen liikenne, vetytalous ja energian varastointi sekä ilmastoneutraali kaukolämpö kehittyvät vauhdilla.

Vihreä siirtymä teollisuuden työpaikoilla tarkoittaa myös, että työntekijöiden koulutuksesta ja muutosturvasta on huolehdittava. Tarvitsemme uutta osaamista sekä osaamisen päivittämistä. Muutos on mahdollisuus, kun tarvittavasta tuesta ihmisille huolehditaan.

Synkistä pilvistä huolimatta Suomen ruokaturva on maailman parasta. Vihreä siirtymä ja irtaantuminen fossiilitaloudesta etenee nyt vauhdikkaasti. Suomi sijoittui keväällä 2021 tehdyssä Global Food Security Index -listauksessa sijalle yksi, kiistatta maailman parhaaksi. Teemme siis aivan oikeita asioita.

Emme kuitenkaan voi tuudittautua hyvään tilanteeseen. On huolehdittava, että ruokaturvamme on myös jatkossa maailman parasta.

Kirjoittaja on raumalainen kansanedustaja (sd.).