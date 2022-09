Talvi on tulossa, oletko valmis? – ”Vaikeaan talveen varautujia on kolmea sorttia”

Keväästä asti on hoettu kuin fantasiasarja Game of Thronesissa, että talvi on tulossa. Eikä mikä tahansa talvi, vaan kuten Eero Heinäluoma sanoi Suomi-Areenassa: ”Tulossa on vaikein talvi, mitä olemme nähneet.”

Meneillään on vakavia asioita Ukrainan sotatilan eli Venäjän toimien vuoksi. Inflaatio ja korot nousevat, elintarvikkeet kallistuvat, bensan ja etenkin sähkön hinnasta ja jälkimmäisen saatavuudesta on puhuttu paljon.

Juuri nyt näyttää siltä, että kaikkein rajuimmat kauhukuvat eivät toteutuisi, mutta tilanne voi keikahtaa toiseen suuntaan milloin tahansa. Ilmeisesti kiertävät, kahden tunnin sähkökatkot ovat todennäköisiä. Siinä en näe muuta ongelmaa, kuin että olisi välttämätöntä taata kotihoidossa elävien elämää ja terveyttä ylläpitävien laitteiden toiminta. Muut pärjäävät.

Pandemia uusien kriisien taustalla on kaksiteräinen miekka. On hyvä, että ihmiset ovat tottuneet poikkeusoloihin ja nopeisiin muutoksiin. Toisaalta, jos pitkään huudetaan sutta eikä katastrofia tapahdukaan, ihmisillä on taipumus kyllästyä.

En tarkoita, ettei saisi suositella ja ennakoida. Päinvastoin. Varautua pitää, etenkin valtiotasolla, ettei pandemian alkuvaiheen kasvomaskifarssin kaltaisia tilanteita synny.

Epäilemättä monet survivalistit ja preppaajat, eli erilaisiin katastrofeihin ja maailmanlopun tilanteisiin eri syistä valmistautuneet ihmiset ovat olleet viime vuosina innoissaan: mitäs me sanoimme!

Näinä päivinä, kun venäläiset tekevät ohjusiskuja suurten, ukrainalaisten ydinvoimaloiden lähistölle tai miehittävät niitä tilapäisesti, on tullut ensimmäistä kertaa aikuisiällä mieleen ostaa joditabletteja. Niin monelle muullekin, koska ne ovat olleet jo keväästä asti joka paikasta loppu.

Vaikeaan talveen varautujia on kolmea sorttia. Heitä, joilla on bunkkerissa aggregaatti, kymmeneksi vuodeksi vessapaperia, hernekeittoa ja näkkileipää, heitä, joilla on suosituksen mukainen muutaman päivän kotivara ja heitä, joita ei voisi vähempää kiinnostaa.

Itse kuulun keskimmäiseen ryhmään. SPEK:in ja Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämä 72tuntia-nettisivusto on hyvä lähde järkevään ja realistiseen varautumiseen.

Olen itse sen verran neuroottinen, että näen tilanteen, jossa ajautuisin prepperiksi, eli pitämään vuoden kuivamuonareserviä, valmiiksi pakattuja selviytymisreppuja ja haaveilemaan kasvimaan kautta omavaraisuudesta.

Teoriassa. Käytännössä en saa huonekasveja pysymään hengissä. Talvi on tulossa, kuten kuvitteellisessa Westerosissa hoetaan kyllästymiseen asti. Aika näyttää, selviämmekö muutamilla sähkökatkoilla, vai onko edessä ennenäkemätön kurimus.

Kirjoittaja on porilainen kirjailija.