Vaikka hallituksen sisällä löytyi sopu vaikeaan kiistaan suojelutyölaista, kriisi ei ole ohi, eikä itse ongelma ole yhtään lähempänä ratkaisua. Päinvastoin. Ajamalla hoitajat yhä ahtaammalle voi työmarkkinasopua olla entistä vaikeampi löytää.

Hoitajapulan ratkaisun avaimet ovat työnantajajärjestö KT:n ja hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin neuvottelupöydässä, sillä siellä tehdään päätökset hoitajien tulevien vuosien palkoista ja työehdoista. Hoitajapula ei ratkea ilman, että alan palkkaus korjataan vastaamaan työn vaativuutta.

Hoitajapulasta on varoiteltu vuosikausia, eikä nykytilanne voi tulla kenellekään yllätyksenä. Potilaiden hoito vaarantuu joka päivä nykyisellään ihan ilman lakkojakin.

Kevään työtaisteluiden aikana henkilöstöä oli suojelutyön nimissä paikoin enemmän kuin normaaliaikana. Työtä tehdään vajaalla miehityksellä liian usein enemmän sääntönä kuin poikkeuksena. Tämä kaikki on johtanut siihen, että hoitajat ovat pakotettuja poikkeuksellisiin toimiin, kuten suojatyöstä kieltäytyminen ja joukkoirtisanoutumisiin.

Juhlapuheet ovat ylistäneet hoito- ja hoiva-alan ammattilaisia ja aina salamavalojen välkkyessä myös palkankorotuksille löytyy kannatusta. Missä siis vika, miksei tilannetta ole korjattu? Hallitus ei ota vastuuta, koska palkkaratkaisut tehdään valtakunnansovittelijat neuvottelupöydän ympärillä, jonne puolueille ei ole asiaa.

Kunnat ovat säästötalkoissaan tottuneet alibudjetoimaan sote-palveluita ja nyt jokaisen hyvinvointialueiden toimintaa aloitellaan kymmenien miljoonien rahoitusvajeessa.

Vaikka työehdoista sovitaan työmarkkinapöydissä, rahoituksesta vastaavat vielä hetken kunnat ja muu julkinen sektori, mutta jatkossa vastuussa on vain eduskunta. Hyvinvointialueet ovat rampoja ankkoja, joiden osaksi jää säästökohteista päättäminen. Sote-uudistuksen seuraavassa vaiheessa onkin tärkeää, että hyvinvointialueet saavat verotusoikeuden ja siten todellista päätäntävaltaa sote-palveluiden taloudesta.

Sote-alan rahoitusvajeen korjaa raha. Myös hoitajapulaan se on isoin apu, vaikka ei ainoa. Vasemmistoliiton kesän Suomi-Areenassa tekemä avaus miljonääreihin kohdistuvasta varallisuusverosta ei huononna kenenkään elämänlaatua, mutta sen sijaan sen avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä ja taata vanhuksille inhimillinen hoiva.

Myös listaamattomien yritysten osinkoverotusta korjaamalla kurotaan umpeen sote-alan rahoitusvajetta. Alalle on saatava monivuotinen palkkaohjelma, jolla hoitajat saadaan pidettyä töissä ja uusia houkuteltua alalle. Rahoituksen turvaamiseksi on keinoja, jos on tahtoa.

Käsi ylös, kuka vastustaa hoitoalan palkkaohjelmaa? Kovin montaa kättä ei nousse, toivottavasti myös KT kuuntelee. Kansa odottaa valkoista savua valtakunnansovittelijan kammiosta.

Kirjoittaja on porilainen kaupunginvaltuutettu (vas.)