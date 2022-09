Ajat ovat vakavat. Nyt tarvitaankin politiikkaa, joka vahvistaa luottamusta tulevaan kodeissa ja työpaikoilla.

Keskustan eduskuntaryhmälle tärkeintä on suomalaisten ja Suomen pärjääminen.

Tästä on kyse myös ensi vuoden budjetissa, jonka käsittelyn eduskunta aloittaa tällä viikolla.

Ylimääräinen lapsilisä perheille ja sähkön arvonlisäveron alentaminen ovat esimerkkejä tarvittavista toimista, jotka tuovat turvaa talveen tavallisille suomalaisille.

Näiden päätösten tarpeellisuutta ovat jotkut myös kyseenalaistaneet. Itse ajattelen, että ylimääräinen lapsilisä perheille ja sähkön arvonlisäveron alentaminen tulevat todelliseen tarpeeseen isolle osalle suomalaisia. Niin Satakunnassa kuin ympäri Suomen.

Yhtä tärkeää on välttää päätöksiä, jotka entisestään lisäävät ihmisten ja yritysten kustannuksia. Se on tärkeää aina, mutta etenkin nyt, kun hintojen nousu on rajua ja Suomen talouden näkymät ovat heikentyneet.

Sen sijaan pitää kääntää kaikki kivet, jotta ihmisillä on töitä ja yrityksillä edellytyksiä pärjätä.

Keskustan eduskuntaryhmän mielestä yrittämistä ja työntekoa hankaloittavaa byrokratiaa pitää purkaa. Se ei välttämättä maksa mitään, mutta pitää osaltaan talouden pyöriä pyörimässä.

Näissä oloissa pidän arvokkaana, että kaikista järkevistä ja toteuttamiskelpoisista ratkaisuista voidaan keskustella niiden esittäjästä riippumatta.

Itse aion tulevissa eduskunnassa käytävissä keskusteluissa kuunnella huolellisesti myös oppositiopuolueiden näkemykset.

Taantuman uhkaan vastaaminen on yhteinen asia yli puoluerajojen ja laajemminkin. Ylipäätään Suomessa tarvitaan nyt enemmän asioista sopimista sekä yhteistyötä ja vähemmän vastakkainasettelua.

Kaikista vähiten tarvitaan vastakkainasettelua vastakkainasettelun vuoksi. Sellaisella voi saada kannatusta, mutta isänmaan selviytymistä se ei edistä.

Vanhassa sanonnassa todetaan: ”arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin”. Ajattelen, että tuo viisaus sopii ohjeeksi myös politiikkaan.

Asioista saa olla eri mieltä, mutta sen voi tehdä aikuismaisesti, asioissa pysyen ja toista kunnioittaen. Tätä on etenkin meiltä kansanedustajilta oikeus odottaa.

Keskustan eduskuntaryhmä laittaa voimavaransa siihen, että jokainen suomalainen ja koko maa pysyvät mukana.

Teemme asiapolitiikkaa, joka on arjessa kiinni. Nyt, jos koskaan, päätösten pitää olla yhtä ihmisten toiveiden ja huolien kanssa.

Näin toimien saamme aikaan kestäviä ratkaisuja.

Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja.