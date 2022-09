Koulujen kilpailut olivat minulle ensimmäisiä oikeita urheilukokemuksia. Siihen saakka olin juoksennellut lähinnä maatalon pihalla ja lähimetsissä.

Kisat olivat myös ensimmäinen askel ja kipinä liikuntaharrastuksille, jotka veivät sittemmin joukkuelajeihin, paljon myöhemmin vähän valmennuspuuhiinkin ja nyttemmin joka vuosi rauhallisemmaksi muuttuvaan höntsäpelailuun.

Kouluvuosilta minulla on jossain parikymmentä yleisurheilumitalia. Melkein kaikki hopeisia, koska luokkakaverini Timo oli minua nopeampi ja kimmoisampi. Luulen, että on vieläkin.

Pienessä kunnassa varttuneelle mitalien kerääminen koulukisoissa ei vaadi huippulahjakkuutta, enkä minä sellainen ollutkaan. Vauhti ei olisi riittänyt edes piirikunnallisissa, mutta se ei estänyt urheilukipinän syttymistä.

Jenny Viitanen työntämässä kuulaa Koululiikuntaliiton kilpailuissa Porin stadionilla.

Porin stadionilla järjestettiin tällä viikolla Koululiikuntaliiton yleisurheilukilpailut Satakunnan alakouluikäisille. Niissä on normaalina vuonna 400–500 kisailijaa, nyt vain 300. Suurin selittäjä kilpailijakadolle oli se, että porilaisia saapui omalle stadionilleen vain kourallinen.

Koululiikuntaliiton aluevastaava Timo Stenfors tulkitsi (SK 15.9.) erikoisen tilanteen johtuvan Porin sivistystoimen kululinjauksista:

”Porin kaupunki on tänä vuonna ilmoittanut meille, että he eivät virastona maksa osanottomaksuja tai linja-autokyytejä.”

Porin vs. sivistysjohtaja Taneli Tiirikaisen mukaan sivistystoimen säästöillä ja koulujen kilpailutoiminnalla ei ole tekemistä keskenään. Hänen mukaansa kilpailutoiminnan järjestämiseen ei vain ole tällä hetkellä kaupungilla henkilöä. Se on totta, koska koululaisten kilpailuvastaavan paikka on täyttämättä.

Alakoululaisten urheilukilpailuista ei siis ainakaan virallisesti ”säästetä”, mutta joka tapauksessa Porin omiakaan kilpailuita ei ole tänä syksynä järjestetty. Peruutettuja ovat nykytiedon mukaan ainakin jalkapallo-, salibandy-, suunnistus- ja uintikisat.

Samoin käy Koululiikuntaliiton Satakunnan yläkoululaisten ja lukiolaisten yleisurheilukisoille, koska Pori ei niissä ole normaalisti mukana. Talven kisat lienevät vielä arvoitus.

Olipa syy mikä tahansa, porilaislasten ja -nuorten puolipakollinen kisatauko osuu ikävään aikaan. Tämä on kolmas samanlainen syksy putkeen, koska kaksi edellistä vuotta oltiin urheilematta koronan takia.

Alakoululaisten kisoissa enemmistöllä ei ole urheilutaustaa. Valtaosa osallistujista on tavallisia oppilaita, joista monelle kokemus kentällä on ensimmäinen ja ainutlaatuinen. Joillekin se kokemus sytyttää innon aloittaa liikuntaharrastuksen.

Liikunta nuorena ennustaa liikkuvaa elämäntapaa myös aikuisena. Se puolestaan ennustaa terveempää aikuisuutta, mikä puolestaan lupaa vähemmän hoitokuluja.

Koulukisojen järjestäminen on sivistystoimen budjetissa olematon kustannus. Kisa on maksanut itsensä moninkertaisesti, jos se tartuttaa yhteenkin lapseen halun harrastaa liikuntaa.

Kirjoittaja on toimituspäällikkö