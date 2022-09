Merkittävien johtotehtävien täyttö Satakunnassa ei tällä erää päättynyt hyvinvointialueen nimityspakettiin. Maakunnassa on tasaiseen tahtiin tarjolla pestejä hyvään eläkevirkaan tai ponnahduslaudaksi urallaan eteenpäin pyrkiville. Etsintäkuulutettuja ovat tällä erää ainakin Porin kaupunginjohtaja ja Satakunnan maakuntajohtaja. Hakijoiden määrällä mitattuna ei pidä unohtaa myöskään Porin YH-asuntojen tirehtöörin paikkaa.

Kun maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä virallisesti ilmoitti, että hän siirtyy täysin palvelleena eläkesäätyyn, alkoi julkinen kuurupiilo seuraajasta.

Ensimmäisenä itsensä nosti esiin porilaisjuristi Sampsa Kataja (kok.). Hän laittoi mitat raamin täyttäville ehdokkaille SK:n haastattelussa (4.9.). Itsevarmaan tapaansa mies totesi, että ”tarvitaan kova haastaja, jos päätän hakea”.

Katajan ulostuloa ei pelästyttänyt ainakaan raumalaista kansanedustajaa Kristiina Salosta (sd.), joka kyselijöilleen vastasi harkitsevansa ehdolle lähtemistä. Kiinnostus on viritetty. Salosen tapaan väistyvä maakuntajohtaja on raumalainen. Tätä on pidetty tasapainottavana tekijänä Satakunnan edunvalvonnassa.

Lisää nimiä maakuntajohtajapeliin saadaan varmasti. Aikaa on joulukuulle. Ehkä Salosen ulostuloa säikähtänyt Kataja jo ennätti perua oman pyrkynsä (SK 7.6.) Hän ilmoitti nyt tähtäävänsä vasta eduskuntavaaleihin, joten syksyllä on aikaa paneutua aluevaltuuston puheenjohtajan hyvin palkitsevaan tehtävään.

Maakuntapääkaupunki Porin johtajuus kiinnosti kirjavaa 29 hakijan joukkoa. Tehtävään tarjoutuivat taiteiden maisteri, lähihoitaja, proviisori, medianomi, levyseppähitsaaja ja iso valikoima muita alansa osaajia. Hakijoista osa lähetti paperinsa varmasti vain aktiivisuutta osoittaakseen tai ”pakon” sanelemana.

Sketsihahmo Porisuhdeneuvoja Luukkone ei sittenkään onnistunut houkuttelemaan joukkoon yhtään urajyrää, joka olisi meriiteillään saanut suoraan käädyt kaulaansa.

Karhukaupungin virkaveturiksi pyrkivä, äitiyslomaileva ministeri Krista Kiuru (sd.) tulee saamaan miehisen vastuksen. Hakijoina on kourallinen kunnallisia ammattijohtajia. Nyt kotikaupunki on hänelle uhka ja mahdollisuus.

Pitkä ja värikäs historia porilaisessa politiikassa on jättänyt jälkensä – hyvässä ja pahassa. Moniin liemiin kypsymään upotettu Kiuru on höyhennyksen jälkeen aina noussut siivilleen. Ei ihme, että politiikan kulisseissa käy taas kuhina. Ensimmäisen erävoiton Kiuru sai puoluetoveri Antti Vuolanteen peruuttaessa hakemuksensa.

Demareille tulevien johtajavalintojen hinta voi olla kansanedustajan paikka. Jos sekä Kiuru että Salonen tulisivat valituiksi, pitäisi seuraavissa eduskuntavaaleissa löytää puolueen riveistä yli 18 600 äänelle uudet ottajat.

Ei tule olemaan mikään helppo rasti.

Kirjoittaja on eläköitynyt alakoulun rehtori ja nykyinen vaari.