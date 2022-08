Mediakohu tietää karkkipäiviä klikkaajille.

Teatteriohjaaja Jouko Turkka (1942‒2016) totesi joskus 1990-luvulla, että kaikki haluavat olla kolumnisteja.

Turkalle kolumnisti oli mihinkään sitoutumaton, kyyninen opportunisti, joka vaihtoi kameleonttimaisesti väriä tarpeen mukaan. Sittemmin Turkasta tuli kolumnejakin kirjoittanut talk show -juontaja, mutta se olisi jo toisen kolumnin aihe.

Mitähän Turkka olisi sanonut eräästä viimeaikaisesta mediakohusta? Siinä olisi aineksia kahteen juoneltaan erilaiseen novelliin.

Ensimmäisessä novellissa sankarina on vapautuneesti juhliva pääministeri, joka on feminismin kansainvälinen ikoni ja esikuva. Vastapuolella on joukko häntä piikitteleviä iltalehtien kolumnisteja ja muita katkeroituneita setämiehiä. He yrittävät epätoivoisesti kammeta nuorta naista pois vallankahvasta.

Syntyy ajojahti, jossa media yrittää leimata pääministerin huumeidenkäyttäjäksi. Jahdin epäonnistuttua päätoimittajat julkaisevat säälittävän nolon ja omahyväisen puolustuskirjoituksen. Samalla kansainvälinen media suitsuttaa naispääministerin rohkeutta.

Toisessa novellissa pintajulkkisten kanssa estoitta kännäävä pääministeri tahraa edustamansa instituution maineen. Naiskorttia vilautteleva poliitikko selviää silti kuivin jaloin kohusta, joka olisi kaatanut keski-ikäisen miespoliitikon.

Kummassakin tarinassa korostuu pääministerimme erityislaatuisuus poliitikkona. Ihailijoita ja inhoajia riittää. ”Bilekohu” näyttikin jakavan ihmisiä sosiaalisessa mediassa enemmän kuin Suomen Nato-jäsenyys.

Tarinan todellisena liikuttajana ovat kuitenkin klikkaajat. Me median suurkuluttajat, jotka haluamme lukea lisää skandaalinkäryisiä uutisia. Paheksua poliitikkoja, julkkiksia tai mediaa.

Mediakohu tietää karkkipäiviä klikkaajille. Sosiaalisen median virta täyttyy uusista paljastuksista ja niiden kommentaareista.

Vastakkainasettelun aika ei ole ohi, vaan se on asian ydin. Kenen päivityksistä tykkäät, sen joukoissa seisot.

Klikkaaja ei jaksa odottaa, että toimittaja tekee työnsä kunnolla. Uutistoiminnan nopeus on faktojen tarkistamista tärkeämpää. Riittää, että kolumnisti raportoi lukijoille omista tunteistaan ja moraalisesta närkästyksestään.

Kohun laannuttua klikkaaja tuntee olonsa tyhjäksi. Hälyn äänet vaimenevat ja politiikan ikävä arki palautuu mieleen.

Ilmastonmuutos etenee ja Venäjän raaka hyökkäyssota Ukrainaan vain jatkuu. Energiakriisi ja ruokakriisi ovat jo ovella. Kovin masentavaa.

Onneksi jossain kulman takana odottaa seuraava kohu. Sosiaalisen median painimolskit täyttyvät taas sanallisista kamppailuista.

Kohua tulee ruotimaan kaltaiseni kolumnisti. Hänellä on mielipide lähes joka asiaan.

Niitä lukiessa kannattaa muistaa Kari Hotakaisen sanat autoiluaiheisessa romaanissa Klassikko (1997):

”Mielipiteet ovat vain hikeä, joka meistä valuu kun yritämme kaikkemme näyttääksemme muitten silmissä tämän vuoden mallilta”

Kirjoittaja on projektipäällikkö ja filosofian tohtori Tampereen yliopistossa Porin yliopistokeskuksessa.