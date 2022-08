Säästäminen niin pahan kuin hyvänkin päivän varalle on aina järkevää. Säästämisen merkitys on tänä vuonna korostunut hintojen noustua voimakkaasti. Erityisesti energian hinnan nousu aiheuttaa kotitalouksissa huolta. Myös korkotason nousu aiheuttaa monille velallisille lisäkustannuksia.

Hankalimmassa tilanteessa hintojen nousun johdosta ovat sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvat ja vieläpä paljon autoilevat taloudet. Jos on vielä suurehko korkosuojaamaton asuntolaina, tilanne kustannusten nousun johdosta voi olla kestämätön. Vaikka kotitaloudet ovat kovin eri tilanteissa, kustannusten nousu näkyy käytännössä jokaisen kotitalouden elämässä.

Kustannusten nousu on pahimmillaan niin suurta, että vaikutus arkeen on huomattava ja merkittäviä säästöjä on pakko löytää. Säästöjä etsittäessä on kaksi lähtökohtaa. Ensinnäkin pitäisi tietää, mihin rahat menevät. Jos ei ole ymmärrystä menoista, on vaikea hahmottaa säästökohteita ja mahdollisten säästöjen suuruusluokkia.

Toiseksi vain sinä itse voit tietää, mistä sinun kannattaa säästää. Säästöt eivät tule ilmaiseksi, vaan säästäminen on jostain luopumista. Osa menoista on luonteeltaan pakollisia, mutta pääosaa menoista voi vaikuttaa. Joku ei halua tinkiä autolla ajamisesta, joku ei halua tinkiä sisälämpötilasta, joku haluaa pitää useita suoratoistopalveluita ja joku haluaa ostaa kalliimpia elintarvikkeita.

Ainoastaan sinä tiedät, mihin haluat rahasi käyttää ja muista kohteista on sitten tingittävä. Tosin riippuen sähkösopimuksesta ja lämmitysmuodosta, on mahdollista, että sähkön käytöstä on pakko tinkiä ensi talvena – muuten rahat eivät riitä.

On myös muistettava, että emme tiedä tulevasta. Kannattaa etsiä hakukoneella ”bensan hinta 3 euroa”. Paljastuu, että kesäkuussa pääosa kotimaisista ykkösrivin tiedotusvälineistä pohti, että ”kesällä bensan hinta voi puhkaista 3 euroa”. Tällä hetkellähän bensan hinta on puhkaisemassa enemmänkin 2 euron rajaa kuin 3 euron rajaa. Siis pari kuukautta myöhemmin.

En yritä ennustaa sähkön hintaa talvella. Mutta onhan sellainenkin vaihtoehto, että OL3 käy täydellä teholla ja talvella jyrää matalapaine toisensa jälkeen Atlantilta Pohjoismaihin ja on tuulista sekä lauhaa. Silloin ennusteet sähkön kriisihinnoista vanhenevat yhtä huonosti kuin ennusteet 3 euron bensan hinnoista. Tämä ei siis ollut ennuste, vaan yksi mahdollinen tapahtumakulku.

Jos sitten rahat eivät mitenkään riitä, on syytä alkaa järjestelemään asioita. Ota yhteys laskujen veloittajiin ja sovi maksuohjelmista. Jos sinulla on velkoja, ota yhteys myös pankkiin selvittääksesi, voisiko lainan kuukausierää pienentää. Asioihin on parempi reagoida etukäteen. Varsinaisia säästöjä et kuitenkaan saa aikaiseksi lykkäämällä maksuja. Siten ensisijainen tapa selvitä asioista ei voi olla maksujen lykkääminen.

Kirjoittaja on dosentti ja toimii pankinjohtajana OP Länsi-Suomessa