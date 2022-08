Polttopuita on tehty ja myyty ennätystahtiin, sillä moni etsii säästöjä sähkölaskuun lämmittämällä kotiaan puilla. Motivan asiantuntija Teemu Kettunen kertoi (SK 5.8), että varaavaa takkaa polttamalla voi säästää 2000–8000 kilowattitunnin sähköt.

Ilmassa tuoksuu syksy. Se on värikäs esileikki harmaalle talvelle, joita tavataan luonnehtia kunnollisiksi, kun pakkanen panee tunnotta ja maassa on pallogrillin korkuinen kinos.

Sellainen talvi on nyt monen mielestä pelottava ajatus.

Kirjoitin sähkön hinnannoususta puoli vuotta sitten. Ennustin, että monelta sähkölämmittäjältä loppuvat ensin rahat, sitten polttopuut, ja lopulta kotona on kylmä.

Olisi helppoa jälkiviisastella, mutta todellisuudessa kurimus on paljon pahempi kuin talvella kukaan uskoi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen seuraukset rakensivat jo aiemmin alkaneelle hintarallille turbon, joka siivittää sähkön hinnan toistuviin ennätyksiin.

Sähkön hinnannousu koskee kaikkia, mutta kovimmin sähköllä kotinsa lämmittävää.

Heitä on paljon, sillä sähkö on Suomen yleisin omakotitalojen lämmönlähde. Sen takavuosien suosio rakentajien keskuudessa perustui siihen, että suora sähkölämmitys on edullinen hankkia, vaivaton ylläpitää ja sähkön hinta on ollut kohtuullista. Uusissa taloissa ohi ovat ajaneet muut lämmitystavat, erityisesti vähemmän sähköä nielevä maalämpö.

Yksittäisten kotien sähkönkulutus heittelee, mutta perinteisesti vertailuissa käytetään 18 000 kilowattituntia vuodessa kuluttavaa pientaloa. Vuoden takaisilla hinnoilla sellaisen talon sähkölasku oli karkeasti noin 2 000 euroa per vuosi. Summasta puolet eli tonni kului energiaan.

Ensi talvena vertailutalo lämpenee samalla rahalla vain, jos asukas on sattunut tekemään määräaikaisen sopimuksen onnekkaaseen aikaan, eikä tarvitse uutta ennen kevättä. Muilla edessä on melkoisella varmuudella iso lisälasku.

Jos nyt haluaisi vakaan määräaikaisen sopimuksen, hintalappu olisi yli nelinkertainen viime vuoteen verrattuna. Loppusummansa voi kukin laskea, mutta kerrostaloasujalle korotus on satasia ja sähkölämmittäjälle tonneja vuodessa.

Osalle luvut ovat niin suuria, etteivät kaikki vieläkään usko, että ne voivat edes olla totta. Tammikuussa saattavat uskoa.

Tarjolla on tietysti myös pörssisähköä tai toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Ne ovat nyt rohkean valinta, sillä kukaan ei osaa ennustaa hintaa päivälle, jolloin pallogrillin jalat alkavat kadota lumeen.

Moni toki selviää vähemmällä. Oikein hyvään aikaan määräaikaisen sopimuksensa tehnyt saattaa onnistua seuraamaan koko sähkörallia katsojan roolissa, sillä ensi kevääksi ennustetaan hintojen putoamista.

Puoli vuotta sitten hallitus kertoi, että se seuraa ja keskustelee sähkön hinnasta. Elokuun lopussa keskustelu etenee budjettiriiheen, jossa etsitään apukeinoja sähkölaskujen alla nujertuville. Sellaisia voivat olla ainakin sähköveron keventäminen, arvonlisäveron alennus tai sähkön hintakatto. Mikään niistä ei palauta hintoja lähellekään vanhaa tasoa, mutta voivat tuoda helpotusta.