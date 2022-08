Seurakunnissa valmistaudutaan nyt syksyn vaaleihin. Ehdokashankinta käy kuumana. Hyville tyypeille on kysyntää. Monissa seurakunnissa valittaville luottamushenkilöille on tarjolla vain kipeitä päätöksiä. Seurakunnankin taloudessa menot on sopeutettava väheneviin tuloihin.

Läheskään aina näistä toiminnan leikkauksista tai omaisuuden myynneistä ei vallitse harrasta yksituumaisuutta. Helposti niistä kehittyy päätöksentekoon sisäilmaongelmia, joita ei noin vain tuuleteta tiehensä.

Viime vuosina satakuntalaisista seurakunnista eniten toralööppejä on syntynyt kokemäkeläisestä tavasta hoitaa hengellisen yhteisön asioita. Ennakkoluuloton ajatus kirkon tilojen monipuolisemman käytön mahdollistamisesta tuli ristiinnaulittua museoviraston tuella vuonna 2014. Sen sijaan Yhteisellä tiellä -vaaliliitto lupasi vuoden 2018 vaaleissa peruskorjauttaa seurakuntakeskuksen, jos pääsisi valtaan. Pääsihän se, ja lupaus toteutui.

Yhden asian liikkeeksi leimautunut ryhmä pyrki aktiivisesti kantelemaan tuomiokapituliin edelleen vastaan hangoittelevan kirkkoherra Hannu Tomperin toimista. Laihoin tuloksin. Pätevää syytä erottamiseen ei ollut. Tomperi jäi lopulta virkavapaalle.

Lain mukaan tuomiokapitulin tehtävänä oli nimetä vs. kirkkoherra. Tästä Kokemäellä ei lainkaan pidetty. Syytettiin kirkollista esivaltaa jopa laittomuudesta. Seurakunnan piiristä olisi mieluusti haluttu vaikuttaa määräaikaisenkin hengellisen johtajan valintaan.

Krooniseksi muuttunut tulehdus kokemäkeläisessä seurakuntaelämässä oli nimitetylle kirkkoherran viransijaiselle kova haaste. Luottamushenkilöt ovat arvonsa tuntevia ja järkkymättömiä mielipiteissään. Toiveita herättäneen Valtteri Virran pesti jäi lyhyeksi, kun hänet valittiin Rauman kirkkoherraksi.

Seuraavaksi tuomiokapituli valitsi vs. kirkkoherraksi kenttärovasti Timo Wariksen, jonka sotilaallinen ote johti heti avoimeen tulitaisteluun.

Tuomiokapituli sai pian postia tutun sissipäällikön toimesta. Lähes kaikki tuoreen kirkkoherran tekemiset olivat valituksen kohteena. Höyhennetyn Wariksen tie kulki terapian kautta ulos määräaikaisesta kiirastulesta.

Nyt Kokemäellä valmistaudutaan syksyisiin seurakuntavaaleihin uuden vs. kirkkoherran johdolla. Tuomiokapitulin valitsemana Pasi Virta saa vuoden verran yrittää tasoittaa tietä Tomperin paluulle.

Tehtävä ei tule olemaan helppo, jos entiset vahvat luottamushenkilöt odottavat poteroissaan. Kokemäestä uhkaa tulla satakuntalainen Sodoma, jossa kivettyneistä mielistä tulee elottomia hahmoja.

Kokemäki ei toki ole ongelmineen yksin. Monissa muissakin seurakunnissa päätöksenteon prosessit ovat välillä vähemmän kristillisiä arvoja kunnioittavia.

Seurakuntalaisilla olisi kuitenkin lupa odottaa keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön kulttuuria. Toive pätee yhtä hyvin virka- ja luottamushenkilöihin.

Antavatko tulevat vaalit toivoa paremmasta?

Kirjoittaja on eläköitynyt alakoulun rehtori ja nykyinen vaari.