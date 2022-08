Tänä vuonna minulta uskaltaa jo kysyä, mitä olen lomalla puuhaillut. En ole koko kesänä opiskellut, ja päivätöiden jälkeiset vapaat kesäillat ovat olleet minulle elävä muisto menneisyydestä. Ajasta – ja lomasta – ennen lukio-opiskelua.

Ehdin loman aikana paikata pitkän matematiikan rappeuttamaa yleissivistystäni. Minulla kun ei lukiossa ollut aikaa paneutua filosofian tai yhteiskuntaopin opintoihin. Oli analysoitava numeroita, ei todellista elämää.

Sosiaalisen median aikakaudella tutustuin someilmiöitä, somen ja internetin yhteyksiä sekä somea vallankäytön välineenä käsitteleviin dokumentteihin.

Löysin jokaisesta dokumentista jonkin verran vihaa. Olipa se sitten taustalla pienenä mutta piikikkäänä takapiruna, tai selvästi esillä.

Sosiaalinen media on pullollaan vihaa, ja se tuntuukin leimahtavan tänä päivänä yhä useammin esiin somen syövereistä.

Erityisen huolissani olen kehityskulusta, jossa yhteiskunnan tukiverkon, koulutuksen tai tavallisen arjen ulkopuolelle jääneet nuoret katkeroituvat.

Etenkin kokemus ulkopuolisuudesta vihastuttaa. Enkä nyt puhu satunnaisista nuorista, vaan kokonaisista yhteisöistä.

Katkeruus muuttuu vihaksi, joka patoutuu verkkoyhteisöihin ja sosiaalisen median viestintäkanaviin. Sitten räjähtää, ja pato murtuu. Tasa-arvo, ihmisoikeudet ja kaikenlaiset vähemmistöt ovat vaarassa. Arkielämä vaarantuu.

Ennen padon murtumista yhteiskunnan on huomattava ja kuultava nämä nuoret. Matalan kynnyksen chat-sivustoja ja mielenterveyspalveluita on lisättävä ja niistä on tehtävä yhä näkyvämpi osa sosiaalista mediaa viimeistään nyt.

Väkivaltaa ihannoivat Tiktok-videot, huumeita kaupittelevat jäljittämättömät Snapchat-käyttäjät sekä kaikenlaisia uhkauksia ja ehdotuksia lähettävät trollit tekevät tuloaan myös Suomeen.

Satakunnan Kansa uutisoi 20. kesäkuuta nuorten häirintäkokemusten yleistymisestä etenkin sosiaalisessa mediassa, joka oli käynyt ilmi Porin kaupungin hyvinvointiraportista.

Somekäytöksen muuttuessa aggressiivisemmaksi on yhteiskunnan reagoitava.

Suomen esi-, ala-, ylä- ja ammattikouluissa sekä lukioissa lukuvuosiaan aloittelevat nuoret ansaitsevat ja tarvitsevat sosiaalisen median ilmiöitä, vaaroja ja rajoja käsittelevää opetusta. Opetusta rajoista ja käytösmalleista sekä tukea kaikenlaisten epäasiallisuuksien tunnistamiseen. Sekä omaksi että yhteiskunnan turvaksi.

Vihan voi voittaa vain välittämisellä, jonka tärkeä osa on myös opettaminen. Tuettu ja turvallinen kasvu kuuluu jokaiselle lapselle ja nuorelle.