Säälimätön luonnonvoima kääntää kaksimieliseksi kaiken, mitä sen tielle osuu — On vain yksi varma keino välttää Jorman kohtalo

Erisnimetkin voivat saada sivumerkityksiä, jotka eivät ole varsinaisesti tervetulleita.

Tuoreet vanhemmat kohtaavat ongelmia, joihin edes neuvola ei tarjoa ratkaisuja. Kun lapselle antaa nimen, ei koskaan voi olla varma, mitä nimi myöhemmin merkitsee.

Jormat tietävät, mistä puhun. Erisnimet voivat saada sivumerkityksiä, jotka eivät ole varsinaisesti tervetulleita.

Ihmisillä on mielenkiintoinen taipumus kehittää loputtomasti uusia kiertoilmaisuja seksille ja sukupuolielimille. Tämä tarve on pysäyttämätön luonnonvoima, joka ottaa voimansa tabun jännitteestä. Se kieputtaa merkityksiä arvaamattomasti ja jättää jälkeensä kaksimielisyyksien vanan.

Joskus on ollut aika, jolloin ’jorma’ ei tarkoittanut kikkeliä — näin ainakin otaksun. Jos nimen ensisijainen merkitys olisi alunperin ollut fallinen, se tuskin olisi yleistynyt rajusti 1940-luvulla. Suomi-Filmien perusteella tämä ei olisi sopinut kovinkaan hyvin ajan ilmapiiriin. On jokseenkin vaikea kuvitella, että vaikkapa elokuvista tuttu Suomisen perhe olisi nimennyt vauvan ehdoin tahdoin penikseksi.

Digi- ja väestötietoviraston nimitilastot houkuttelevat muotoilemaan teoriaa siitä, milloin Jorma-nimi sai lisämerkityksensä. Luvut maalaavat selkeän kuvan nimen noususta ja tuhosta.

Jormat levittäytyivät Suomeen pikkuhiljaa 1900-luvun mittaan. 1940- ja 1950-luvut olivat Jormien kulta-aikaa — silloin nimettiin yli 60 prosenttia kaikista historian Jormista. Sitten tapahtui jotain ja nimen suosio lähti vääjäämättömään laskuun.

Mikä oli se meteoriitti, joka päätti Jormien valtakauden Suomessa?

Tuntuu ihan järkeenkäyvältä olettaa, että suosion tuhosi 1960-luvulla laajasti yleistynyt alatyylinen ilmaus. Saamme todennäköisesti syyttää tästä nuorisoa.

Jossain vaiheessa ’jorma’ alkoi vilahdella Beatles-tukkaisten mielipidejohtajien särmikkäissä seksijutuissa. Katu-uskottava kiertoilmaus otti tulta, eikä mitään ollut enää tehtävissä. Moni Jorma ajatteli varmasti, että uusi trendikäs ilmaus unohdetaan muutamassa vuodessa. Sivumerkitys jäi kuitenkin pysyväksi ja Jorma-vauvat alkoivat käydä harvinaisiksi.

Muodin oikku voi periaatteessa iskeä keneen tahansa. Oman nimensä sivumerkityksiä ei kannata googlettaa, jos sattuu olemaan Marjukka, Jussi, Tiiti, Ville tai Olga.

On helppo kuvitella, että Mortti tai Vertti voi kokea Jorman kohtalon. Hannu lienee turvassa.

Jos olisin Antero, Valtteri tai Teppo, olisin huolissani.

On vain yksi varma keino välttää Jormien kohtalo. Kun lapsensa kastaa Yrjöksi tai Pirjoksi, nimellä on jo valmiiksi vakiintunut sivumerkitys. Näitä vaihtoehtoja vertaillessa sitä huomaa, kuinka seksipositiivinen onkaan.

’Jormassa’ on lopulta tiettyä ylväyttä ’Yrjöön’ verrattuna.

Huomaan miettiväni, että seksi on maailman luonnollisin asia. Toisaalta, niin on oksennuskin. Elämä on valintoja.

Kirjoittaja on toimittaja.